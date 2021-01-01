

شروط «التموين» لفتح مخبز للعيش المدعم شروط «التموين» لفتح مخبز للعيش المدعم

تضع وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الشروط والضوابط التي يجب توافرها عند التقدم لفتح مخبزجديد لإنتاج الخبز المدعم، خاصة وأن عدد المخابز بلغ نحو 30 ألف مخبز بلدي يتبع وزارة التموين.



ويجب علي المتقدم مراعاة تلك الضوابط للموافقة على انشاء المخبز حيث تعطي الأولوية للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة التي لا يوجد بها مخابز بلدية تفي بحاجة السكان .



وتستعرض "بوابة أخبار اليوم " شروط التموين لفتح مخبز جديد:

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لا تمنح الموافقة على إنشاء مخابز بلدية جديدة بالقرب من المخابز التي تنتج الخبز الافرنجي أو السياحي أو الحلوى من العجين .وتضع التموين اشتراطات واجب توافرها في التراخيص للمخابز البلدية دقيق 82% الجديدة .مساحة المخبز لا تقل عن 65 نتر مربع .ارتفاع المخبز لايقل عن 4 متر ويكون بالخرسانة المسلحةجميع الحوائط مغطاة بالسيراميكتوافر مصدر للمياة والكهرباء عموميوجود صرف صحيتبطن جدران المعجن بالسيراميك وكذلك أرض المعجنوجود منافذ مغطاة بالسلكتوافر صنبور مياه خاص بالعجين وأخر للمياه الساخنةتوافر حلة مصنوعة من مادة غير قابلة للصدا للعجن آلياأن تكون دورة المياة والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبزتوافر مكان مستقل للدقيقعدم تعرض الخبز لاي ملوثات