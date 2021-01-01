شروط «التموين» لفتح مخبز للعيش المدعم
تضع وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الشروط والضوابط التي يجب توافرها عند التقدم لفتح مخبزجديد لإنتاج الخبز المدعم، خاصة وأن عدد المخابز بلغ نحو 30 ألف مخبز بلدي يتبع وزارة التموين.
ويجب علي المتقدم مراعاة تلك الضوابط للموافقة على انشاء المخبز حيث تعطي الأولوية للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة التي لا يوجد بها مخابز بلدية تفي بحاجة السكان .
وتستعرض "بوابة أخبار اليوم " شروط التموين لفتح مخبز جديد:
لا تمنح الموافقة على إنشاء مخابز بلدية جديدة بالقرب من المخابز التي تنتج الخبز الافرنجي أو السياحي أو الحلوى من العجين .
وتضع التموين اشتراطات واجب توافرها في التراخيص للمخابز البلدية دقيق 82% الجديدة .
مساحة المخبز لا تقل عن 65 نتر مربع .
ارتفاع المخبز لايقل عن 4 متر ويكون بالخرسانة المسلحة
جميع الحوائط مغطاة بالسيراميك
توافر مصدر للمياة والكهرباء عمومي
وجود صرف صحي
تبطن جدران المعجن بالسيراميك وكذلك أرض المعجن
وجود منافذ مغطاة بالسلك
توافر صنبور مياه خاص بالعجين وأخر للمياه الساخنة
توافر حلة مصنوعة من مادة غير قابلة للصدا للعجن آليا
أن تكون دورة المياة والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز
توافر مكان مستقل للدقيق
عدم تعرض الخبز لاي ملوثات
التعليقات على شروط «التموين» لفتح مخبز للعيش المدعم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق