تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 25-11-2020

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تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 25-11-2020

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر عند 787 جنيها للجرام، من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى مصر، وذلك بعد هبوط 29 جنيها فى سوق الصاغة آخر 48 ساعة، مع توقعات بتغير الأسعار الساعات القادمة فى حالة تراجع أو ارتفاع سعر الاونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 674 جنيها للجرام.

عيار 21 : 787 جنيها للجرام.

عيار 24 : 899 جنيها للجرام.


و تباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع .



سعر اليورو الأوروبى: 18.52 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.74 جنيه للشراء، 21.00 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.59 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى: مسجلا 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.22 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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