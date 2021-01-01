هل تتحول امتحانات التيرم الأول لأبحاث؟ .. جامعة القاهرة تجيب

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قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي بإسم جامعة القاهرة أنه لايوجد نية حتى الان لاستبدال امتحانات الفصل الدراسي الاول بأبحاث ، مؤكدا على أن العملية التعليمية تسير كما هو مخطط لها وفقا للخطة الموضوعة من قبل ادارة الجامعة بتوجيهات من المجلس الاعلى للجامعات.



وأوضح "علم الدين" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات كما هو مقرر لها ، وهناك العديد من البدائل والحلول التي وضعتها الجامعة في حال وجود سيناريوهات جديدة ، فالجامعة مستعدة لإجراء الامتحانات بكل الأشكال سواء في مقر الجامعة أو من خلال منصات التعليم الالكتروني (بلاك بورد) والتي أتاحت مرونة كبيرة في طرق طرح المقررات والبرامج الدراسية عليها وكذلك عمل اختبارات ونظام تقييم للطلاب من خلالها ، فهناك مزيج من كل نظم التقييم .



وأكد على أن امتحانات الميد تيرم تسير بشكل إيجابي وأنه لايوجد أي مشكلات أو عقبات تم رصدها من قبل الطلاب ، مشيرا إلى أنه يتم إجراء معظم الامتحانات من خلال منصة (بلاك بورد) والجزء الباقي يتم إجراؤه في مقر الجامعة وفقا للإجراءات الاحترازية المقررة ، وتقسيم الطلاب على مجموعات بحيث لا تتجاوز 30% من السعة الاستيعابية الكلية لامدرجات وقاعات الحضور والمعامل .

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وكان محمود علم الدين ، قد أوضح أن هناك ثورة وطفرة في منظومات المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة بصورة لم تحدث منذ 40 عامًا، لافتَا إلى أن جامعة القاهرة تضم منظومة مستشفيات جامعية يتعامل معها سنويًا 9 مليون مواطن، وتضم هذه المستشفيات القصر العيني، والمنيل الجامعي ومستشفى أبو الريش، والمعهد القومي للأورام .وأشارإلى أن طوارئ القصر العيني بعد التطوير زادت السعة من 700 متر لـ7آلاف متر، وأصبحت تشمل مجموعة من المستشفيات الصغيرة لكل التخصصات وفقًا للمعاير العالمية، وهذا التطوير كلف الجامعة 300 مليون جنيه .وأكد على أن المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها للمواطنين، رغم أنها مستشفيات تعليمية في المقام الأول، مضيفًا أن هناك اقبال كبير على دراسة الطب في مصر من بعض الدول الاسيوية ، خاصة ماليزيا، خلاف الاقبال العربي على الدراسة بالجامعة .