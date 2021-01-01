قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي بإسم جامعة القاهرة أنه لايوجد نية حتى الان لاستبدال امتحانات الفصل الدراسي الاول بأبحاث ، مؤكدا على أن العملية التعليمية تسير كما هو مخطط لها وفقا للخطة الموضوعة من قبل ادارة الجامعة بتوجيهات من المجلس الاعلى للجامعات.
وأوضح "علم الدين" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات كما هو مقرر لها ، وهناك العديد من البدائل والحلول التي وضعتها الجامعة في حال وجود سيناريوهات جديدة ، فالجامعة مستعدة لإجراء الامتحانات بكل الأشكال سواء في مقر الجامعة أو من خلال منصات التعليم الالكتروني (بلاك بورد) والتي أتاحت مرونة كبيرة في طرق طرح المقررات والبرامج الدراسية عليها وكذلك عمل اختبارات ونظام تقييم للطلاب من خلالها ، فهناك مزيج من كل نظم التقييم .
وأكد على أن امتحانات الميد تيرم تسير بشكل إيجابي وأنه لايوجد أي مشكلات أو عقبات تم رصدها من قبل الطلاب ، مشيرا إلى أنه يتم إجراء معظم الامتحانات من خلال منصة (بلاك بورد) والجزء الباقي يتم إجراؤه في مقر الجامعة وفقا للإجراءات الاحترازية المقررة ، وتقسيم الطلاب على مجموعات بحيث لا تتجاوز 30% من السعة الاستيعابية الكلية لامدرجات وقاعات الحضور والمعامل .
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التعليقات على هل تتحول امتحانات التيرم الأول لأبحاث؟ .. جامعة القاهرة تجيب
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