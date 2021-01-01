وصفات طبيعية للعناية بالشعر فى الشتاء.. ترطيب وتقوية الخصلات



وصفات طبيعية للعناية بالشعر وصفات طبيعية للعناية بالشعر

عندما تنخفض درجة الحرارة تتعرض خصلات الشعر للضعف، وبالتالى التساقط مما يسبب إزعاجًا كبيرًا للفتيات، لذلك يجب منح الشعر فى الشتاء عناية خاصة، ويمكنك اتباع وصفات طبيعية للعناية بالشعر فى الشتاء، والتى تعتمد على تحضير مكونات طبيعية وتنفيذ خطوات بسيطة، نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " purefiji ".



وصفات طبيعية للعناية بالشعر فى الشتاء



جل الصبار

يساعد جل الصبار على تغذية وتنعيم الشعر، ولذلك ينصح بخلط جل الصبار وعصير الليمون بكميات متساوية، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء صغير، ووضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف والانتظار لمدة نصف ساعة، ثم شطف الشعر بالماء الفاتر، مع استخدام شامبو مناسب.





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الموز والبيضيساعد الموز على جعل الشعر ناعماً، ولتحقيق ذلك يجب هرس ثمرتين من الموز الناضج فى وعاء صغير، مع إضافة بيضتين مع التقليب لعمل عجينة سميكة، ثم وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم الانتظار لمدة 45 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء الفاتر بشامبو مناسب لنوع الشعر.طرق العناية بالشعر فى الشتاءطرق العناية بالشعر فى الشتاءالبيض والزباديتساعد هذه الوصفة على تغذية بصيلات الشعر وتنعيم خصلاته، من خلال خلط 2 بيضة و 2 ملعقة كبيرة من اللبن في وعاء صغير، مع وضع الخليط على فروة الرأس حتى أطراف الشعر، والانتظار لمدة ساعة، ثم غسل الشعر بالشامبو.الحليب والعسليحتوى الحليب والعسل على خصائص طبيعية تساعد على تنعيم الشعر وتغذيته، لذلك ينصح بعمل الوصفة فى فصل الشتاء، من خلال تحضير كوب من الحليب كامل الدسم وملعقة كبيرة من العسل في وعاء، وخلطهما جيداً، مع وضع الخليط على الشعر، والانتظار لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو المناسب، مع تكرار الوصفة عند الاستحمام للحصول على نتائج إيجابية.