حذرت خبيرة تنظيف بريطانية، الناس من ترتيب الأسِرة عقب الاستيقاظ مباشرة في الصباح، مؤكدة أن اعتقاد الكثيرين بأنه يجب ترتيب "السرير" أولا في الصباح اعتقاد خاطئ، مشيرة إلى أهمية ترك الأسِرة كما هي مبعثرة وتتنفس لكي لا تكون رطبة حتى تغادرها الأتربة الدقيقة.
وقالت خبيرة التنظيف البريطانية (Mrs. D) التي تشتهر بنصائحها وحيلها البسيطة في الحفاظ على المنزل وتنظيفه، إنه يجب على الناس التوقف عن ترتيب الأسِرة أولا في الصباح، مضيفة :" إنه من المهم السماح للأسرة بالتنفس"، وفقا لما نقله موقع "ladbible".
وأشار خبيرة التنظيف البريطانية إلى أنه "على مدار الليل، تجذب ملاءاتنا الساخنة والرطبة بق الفراش والأوساخ، ويجب علينا إبقاء الأغطية مغلقة لبعض الوقت بعد الاستيقاظ"، وأضافت :"يبدو أن الكثيرين من الناس ينهضون ويرتبون السرير على الفور. هذا شيء تحتاج إلى التوقف عن فعله... انهض من السرير وارمي اللحاف للخلف ودع سريرك يتنفس".
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التعليقات على خبيرة تنظيف بريطانية تحذر من ترتيب "السرير" مباشرة عقب الاستيقاظ.. اعرف السبب
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