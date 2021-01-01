خبيرة تنظيف بريطانية تحذر من ترتيب "السرير" مباشرة عقب الاستيقاظ.. اعرف السبب



خبيرة تنظيف بريطانية تحذر من ترتيب "السرير" خبيرة تنظيف بريطانية تحذر من ترتيب "السرير"

حذرت خبيرة تنظيف بريطانية، الناس من ترتيب الأسِرة عقب الاستيقاظ مباشرة في الصباح، مؤكدة أن اعتقاد الكثيرين بأنه يجب ترتيب "السرير" أولا في الصباح اعتقاد خاطئ، مشيرة إلى أهمية ترك الأسِرة كما هي مبعثرة وتتنفس لكي لا تكون رطبة حتى تغادرها الأتربة الدقيقة.



وقالت خبيرة التنظيف البريطانية (Mrs. D) التي تشتهر بنصائحها وحيلها البسيطة في الحفاظ على المنزل وتنظيفه، إنه يجب على الناس التوقف عن ترتيب الأسِرة أولا في الصباح، مضيفة :" إنه من المهم السماح للأسرة بالتنفس"، وفقا لما نقله موقع "ladbible".



وأشار خبيرة التنظيف البريطانية إلى أنه "على مدار الليل، تجذب ملاءاتنا الساخنة والرطبة بق الفراش والأوساخ، ويجب علينا إبقاء الأغطية مغلقة لبعض الوقت بعد الاستيقاظ"، وأضافت :"يبدو أن الكثيرين من الناس ينهضون ويرتبون السرير على الفور. هذا شيء تحتاج إلى التوقف عن فعله... انهض من السرير وارمي اللحاف للخلف ودع سريرك يتنفس".

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وتابعت :"خلال الليل لا نتعرق فحسب، بل نتخلص من الجلد أيضًا، وهذا عامل جذب لعث الغبار وبق الفراش... إنهم يحبون المناطق الرطبة والرطبة ، وبعض الناس لا يسمحون لأسرهم إلا بالتنفس في الصيف ، ويعتقدون أنك لست مضطرًا للقيام بذلك في الشتاء بسبب الطقس البارد"، وأضافت "لكن هذا ليس صحيحًا. مع تشغيل التدفئة المركزية في الشتاء ، يمكن أن تجتذب عث الغبار / بق الفراش بنفس القدر في أشهر الصيف... لذلك، من خلال جعل سريرك أول شيء كل صباح ، فإنك تحاصر كل هذا الهواء الرطب وتساعد عث الغبار / بق الفراش على التكاثر (يبدو الأمر فظيعًا ، لكنه صحيح)."واستطردت: "من أجل الحفاظ على أسرتنا نظيفة قدر الإمكان يجب أن نبثها لمدة ساعة على الأقل في اليوم... أعلم أنه من الجيد أن ترى غرفة نومك نظيفة ومنعشة وبالطبع نعيش حياة مزدحمة ، مما يعني أنه من السهل ترتيب السرير قبل الذهاب إلى العمل.. لكن القيام بذلك ، سيساعد كثيرًا. إذا لم يكن لديك ساعة في الصباح ، اتركها حتى تصل إلى المنزل، وقم بترتيب السرير بعد ذلك ... على الأقل تعلم أنه كان جيدًا."