بخطوات بسيطة.. حضري طريقة عمل بلح الشام بالسميد في منزلك



حضري طريقة عمل بلح الشام بالسميد حضري طريقة عمل بلح الشام بالسميد

تعتبر طريقة عمل بلح الشام بالسميد من أشهى الحلويات السورية الشهيرة في الشرق الأوسط، ويمكن تقديم طريقة عمل بلح الشام بالسميد فى المنزل بنفس المذاق، وبتكلفة أقل من شرائها جاهزة من محلات الحلويات.



وقت التحضير : 10 دقائق

وقت القلي: 30 دقيقة

يكفي : 5 اشخاص



ويعتبر بلح الشام هو حلوى سورية المنشأ ويرجع سبب تسميتها إلى سبب ابتكارها، وقام صانعوا الحلوى بإنتاج صنف يشبه البلح في تشكيله، ومن هنا أطلق عليه بلح الشام، حيث تشكل العجينة وتسقى بالقطر، وينتشر تناولها في مصر وبلاد الشام والعراق وتركيا والسودان، ويطلق عليها في العراق تسمية داطلي، وفي إيران باميه وفي تركيا تولومبا، وفيما يلي سنقوم بتقديم خطوة بخطوة طريقة عمل بلح الشام بالسميد .

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ويحتوي بلح الشام على الكثير من السعرات الحرارية والدهون؛ حيث أن كل حصة تحتوي تقريبًا على 477 وحدة حرارية، و 30غ من الدهون، كما أنها تحتوي على 210 ملغ من الكولسترول، وذلك يشكل أكثر من نصف الكمية المسموح تناولها يوميًّا، لذا لا يجب الإكثار من تناولها إن كنتت تتبع حمية غذائية صحية لكي لا تسبب في زيادة الوزن.إقرأ ايضا | طريقة عمل بلح الشام باليانسونطريقة عمل بلح الشام بالسميدمقادير طريقة عمل بلح الشام بالسميد2 ملعقة كبيرة زبدة1 ملعقة كبيرة سكر½ 2 كوب دقيق2 كوب ماء2 ملعقة كبيرة سميد1 ملعقة كبيرة نشاء الذرة3 بيض¼ ملعقة صغيرة ملح3 كوب زيت للتحميرمقادير الشربات½2 كوب سكر2 كوب ماء1 ملعقة كبيرة عصير ليمونطريقة عمل بلح الشام بالسميد1- في قدر على النار، أضيفي مكونات القطر واتركيهم على نار هادئة مع التقليب لمدة 10 دقائق، ثم ارفعيه من على النار حتى يبرد.2- ضعي الزبدة و السكر و الماء والملح في قدر على النار، دعيه حتى يغلي.3- أضيفي الدقيق تدريجيا مع التقليب بملعقة خشبية، ثم ارفعيه من على النار واتركيه ليبرد.4- أضيفي البيض بالتدريج مع استمرار التقليب، ثم أضيفي السميد وبعده النشا وقلبي لمدة 10 دقائق.5- ضعي العجين في كيس حلواني، واصنعي أصابع بلح الشام في الزيت الساخن مباشرة، ثم قلبيها حتى تحمر ثم ارفعيها من على الزيت وكرري العملية حتى انتهاء الكمية.6- اغمسيها في الشربات البارد بعد خروجها من الزيت مباشرة، ثم صفيها ورصيها في طبق التقديم.