لإزالة الشعر من الجذور.. 3 وصفات للتخلص من الشعر الزائد



لإزالة الشعر من الجذور لإزالة الشعر من الجذور

لإزالة الشعر وتساقطه بطريقة طبيعية بدون ألم وبأقل مجهود إليك حيل سريعة تساعدك على التخلّص من تساقط شعر الوجه فى لمح البصر بوصفات سهلة وسريعة وغير مكلفة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى يمكنك تجربتها من مطبخك.. اختارى منها ما يناسبك



وصفة الريحان وخل التفاح

النتائج: البصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه و إزالة الشعر بدون ألم



مكونات الوصفة ..

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2 بصلة متوسطة الحجم10-12 ورقة ريحاننصف ملعقة خلطريقة إزالة الشعر بالخطوات ..امزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.كررى ذلك 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 1-2 شهر.وصفة زيت اللافندريحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر4-6 قطرات من زيت شجرة الشايطريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطواتاخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.وصفة عصير الليمون وماء الوردمقادير الوصفة2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد1 ملعقة كبيرة عصير ليمونملعقة من الملحطريقة إزالة الشعر بالملح بالخطوات..ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم أضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.ضع العجينة على المناطق المصابة من بشرتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تجف تمامًا وافركي القناع بأصابعك كررى القناع من 3-4 مرات في الأسبوع فائدة تلك الوصفة أنها تمنع نمو الشعر و إزالة الشعر