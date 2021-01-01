فطريات الأظافر.. تعرف على الأعراض والوقاية والعلاج



فطريات الأظافر فطريات الأظافر

التهابات الأظافر الفطرية هي التهابات شائعة في أظافر اليدين أو القدمين ويطلق عليها أيضا فطريات الأظافر وتتسبب في تغير لون الظفر في بعض الأوقات وتجعله أكثر عرضة للتشقق والكسر وتعد العدوى أكثر شيوعًا في أظافر القدم من أظافر اليد.



أعراض فطريات الأظافر

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc: فعادة تظهر مجموعة الأعراض على الأظافر المصابة بعدوى فطرية، وهي:

- تغير اللون (أصفر أو بني أو أبيض)

- تصبح سميكة أكثر

- ضعيفة أو متصدعة

عادة لا تكون عدوى الأظافر الفطرية مؤلمة إلا إذا أصبحت شديدة، ويعاني بعض الأشخاص المصابين بعدوى فطرية من عدوى جلدية فطرية في القدم ، خاصةً بين أصابع القدم (يُطلق عليها عادةً " قدم الرياضي").



كيف يصاب شخص ما بعدوى فطريات الأظافر

يمكن أن تحدث عدوى فطريات الأظافر بسبب أنواع مختلفة من الفطريات (الخمائر أو العفن) التي تعيش في البيئة، ويمكن للشقوق الصغيرة في ظفرك أو الجلد المحيط أن تسمح لهذه الجراثيم بدخول ظفرك وتسبب العدوى.

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هؤلاء المهددون بفطريات الأظافريمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى التهابات الأظافر الفطرية، وقد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بعدوى فطريات الأظافر ، بما في ذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الحالات التالية:- إصابة الأظافر أو جراحة الأظافر- داء السكري- ضعف جهاز المناعة- مشاكل الدورة الدموية- القدم الرياضي (القوباء الحلقية في القدم)الوقاية من فطريات الأظافرحافظ على يديك وقدميك نظيفة وجافة.قص أظافر اليدين وأظافر قدميك وحافظ عليها نظيفة.لا تمشي حافي القدمين في مناطق مثل غرف تبديل الملابس أو الحمامات العامة.لا تشارك مقصات الأظافر مع أشخاص آخرين.عند زيارة صالون للأظافر ، اختار صالونًا نظيفًا ومرخصًا من مجلس التجميل، تأكد من أن الصالون يعقم أدواته بعد كل استخدام ، أو يمكنك إحضار أدواتك الخاصة.علاج فطريات الأظافرقد يكون من الصعب علاج عدوى الأظافر الفطرية ، ولا تختفي إلا باستخدام علاج مضاد للفطريات في معظم الحالات، و عادةً ما يكون أفضل علاج لعدوى الأظافر الفطرية هو تناول الأقراص المضادة للفطريات بوصفة طبية والتي تؤخذ عن طريق الفم، و في الحالات الشديدة ، قد يزيل الطبيب الظفر تمامًا، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر إلى عام حتى تختفي العدوى.