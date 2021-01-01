بهلوان وجوكر .. الالتراس ورقة الجماعة الإرهابية لنشر الفوضى والعنف.. فيديو



الالتراس الالتراس



عرضت فضائية اكسترا نيوز ، تقريرا بعنوان " ورقة الالتراس ... ورقة الإخوان الإرهابية لنشر العنف والفوضى.



ووفقأ للتقرير فأن تنظيم الإخوان الإرهابى يحاول من جديد نشر مخططات الفوضى بعد الضربات الناجحة من الدولة لأهل الشر وأذرعهم الإرهابية والإعلامية والكتائب الإلكترونية.



وبعد حرق كروت الجماعة الإخوانية الإرهابية وذلك بعد رفض الشعب المصرى بوعيه ب المؤمرات والمخططات التى تستهدف الوطن تلجأ الجماعة الإرهابية إلى بهلوان الإخوان والذى يطلق على نفسه " الجوكر المصرى "

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كارت جماعة الإخوان الإرهابية صنيعة قطر وتركيا ليكشف عن أحد الكروت التى تستخدمها الجماعة الإرهابية لإحداث العنف والفوضى داخل الشارع المصرى وهو "الألتراس " ليطالبهم بالإنضمام لدعواتهمم لتخريبية.وتكشفت وجوه روابط الألتراس وتأكد أنها ليست مجرد لتشجيع كرة القدم وإنما تنظيمات داعمة للجماعات الإرهابية بشكل واضح عندما رفضوا ثورة 30 يونيو وساندوا بكل قوة جماعة الإخوان الإرهابية.ومع مرور الوقت تحولت مدرجات الملاعب إلى منصات ومنابر لتنظيمات إرهابية تعادى الدولة والمؤسسات الأمنية وتعمل على إثارة الفوضى وتوظفها الجماعة الإرهابية لمظلومية يتاجرون بها فى المحافل الدولية .وقد عرفت الفوضى طريقها إلى الملاعب المصرية فى سابقة هى الأولى من نوعها كما وثقت العديد من المشاهد الصلات التى تربط بين الألتراس وجماعات الإخوان الإرهابية والذى ظهر بوضوح عند ظهور عناصر الألتراس جنبأ إلى جنب مع قيادات الجماعة الإرهابية إبان اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين .وفى سياق متصل يترقب الشارع الليبي تداعيات ما سيحدث في الفترة القادمة خاصة بعد إختتام بعثة الأمم المتحدة في جلسات الحوار السياسي الليبي في تونس دون توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق بشأن أسماء المرشحين للسلطة الجديدة وآلية تشكيلها لإعادة استقرار ليبيا من جديد.وتناول الإعلام الليبي تداعيات احداث المؤتمر لحظة بلحظة وكل ما تم التطرق اليه في جلسات الحوار الليبي والإشارة الي عدم تحقيق النجاح المطلوب لعدة أسباب منها جهود بعثة الأمم المتحدة الهادفة إلى تفضيل جماعة الاخوان وهو خيار أعتبره الكثير من الليبين غير مقبول.وأشارت وسائل اعلام ليبية الي ان النجاح لم يتحقق لمحاولة إعطاء صورة للمنتدى على أنه ناجح وهو في الحقيقة لم يحقق أدنى هدف من الأهداف المرجوة بالاضافة لوجود أجندة مخفية تجهز لها البعثة الأممية في المنتدى وعدم الوضوح في تقديم البنود مما جعل بعض الفرقاء الليبين بوصف المنتدى بالفشل مما خلق جو من الإمتعاض والخوف من الأهداف الحقيقية لبعثة الأمم المتحدة و أكثر ما عزز ذلك الشعور هو إمتلاء جميع الفنادق في تونس بأجهزة الدول الأجنبية وهذا ما فسره البعض على أن المنتدى الليبي كان مسيس ومسير من قبل أجهزة دول آخرى .وأفاد الإعلام الليبي أن الأهم من كل ذلك تدارك الخطأ وتنبه الفرقاء الليبين لإعطاء الجولة الثانية من المنتدى المزيد من الوقت حتى يتم حل الخلافات الجانبية وجلوس الجميع على الطاولة وحل الخلافات لا الإستعجال وتمريق الأجندات من تحت الطاولة لأن الفشل الآن قد يهدد أي مصالحة او حوارات آخرى في المستقبل القريب لذلك يجب التجهيز أكثر وتحييد المشاكل التي حصلت في الجولة الأولى من محاولة شراء أصوات ويجب أن يكون موقف بعثة الأمم المتحدة أكثر إنحياز فكان للجميع وضوح الميل إلى جانب جماعة الإخوان الإرهابية وهذا ماتنبه عليه بعد الاطراف الليبية قبل إنعقاد المنتدى حتى ، ولذلك البعض منهم رفض الحضور .وحاولت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز إخراج موعد للإنتخابات الرئاسية وااتفقوا على ديسمبر من العام القادم لكن هذا من الأخطاء الكبيرة التي حصلت في المنتدى في ليبيا لن تكون جاهزة لإنتخابات حرة وأنه يجب حل كل الخلافات بين الاطراف ومن بعدها إجراء إنتخابات تضمن النزاهة والحرية بعيدا عن شراء الأصوات وتنفيذ أجندات دول طامعة بالثروات الليبية.