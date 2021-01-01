نهائي القرن – كيف يفكر الزمالك والأهلي في تعويض غيابات كورونا



نهائي القرن نهائي القرن

3 من الزمالك، ومثلهم من الأهلي، سيغيبون عن نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب إصابتهم بكورونا.



عبد الله جمعة، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمود حمدي "الونش" من الزمالك. وليد سليمان، أليو ديانج، صالح جمعة، من الأهلي.



كيف يفكر الزمالك في تعويض غياباته؟

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