انفجار ناقلة نفط يونانية أصيبت بلغم في مرفأ سعودي

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انفجار ناقلة نفط يونانية

أعلنت شركة للأمن البحري أن ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم في مرفأ سعودي وفق ما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" إن الناقلة "أغراري" التي ترفع علم مالطا وتديرها شركة "تي إم إس تانكرز" اليونانية، أصيبت بأضرار جسيمة جراء انفجار اللغم.

ووفقا لـ"Marine Traffic" فإن الناقلة "أغراري" حاليًا في ميناء الشقيق السعودي بعد رحلة استمرت حوالي 17 يومًا من ميناء روتردام.

وأوضح أن هذه الناقلة تم بناؤها في عام 2009 وتبحر تحت علم مالطا. تبلغ طاقتها الاستيعابية 107009 أطنان من الوزن الساكن وتبلغ مسودتها الحالية 14.9 متر، بينما يبلغ طولها الإجمالي 243.8 متر، وعرضها 42 مترًا.

المصدر: رويترز

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