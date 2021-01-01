انفجار ناقلة نفط يونانية أصيبت بلغم في مرفأ سعودي

أعلنت شركة للأمن البحري أن ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم في مرفأ سعودي وفق ما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية.
وقالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" إن الناقلة "أغراري" التي ترفع علم مالطا وتديرها شركة "تي إم إس تانكرز" اليونانية، أصيبت بأضرار جسيمة جراء انفجار اللغم.
ووفقا لـ"Marine Traffic" فإن الناقلة "أغراري" حاليًا في ميناء الشقيق السعودي بعد رحلة استمرت حوالي 17 يومًا من ميناء روتردام.
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