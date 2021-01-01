ناشد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة القصوى لتسهيل عمل أجهزة المحافظة والصرف الصحي في رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.
وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين والتخفيف من معاناتهم في السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين.
وأكد على أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على راحة وسلامة المواطنين,
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التعليقات على محافظ القاهرة للمواطنين: "لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة القصوى"
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