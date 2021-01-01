محافظ القاهرة للمواطنين: "لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة القصوى"

آخر الأخباراخبار مصر › محافظ القاهرة للمواطنين: "لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة القصوى"

صورة الخبر: تراكمات مياه الأمطار من الشوارع
تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

ناشد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة القصوى لتسهيل عمل أجهزة المحافظة والصرف الصحي في رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين والتخفيف من معاناتهم في السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين.

وأكد على أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على راحة وسلامة المواطنين,

المصدر: مصراوي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على محافظ القاهرة للمواطنين: "لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة القصوى"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26466

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager