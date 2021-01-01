انسى انتفاخ البطن والإمساك بعشر طرق مختلفة للعلاج



انتفاخ البطن والإمساك انتفاخ البطن والإمساك

يتم علاج غازات البطن عمومًا من خلال الإجراءات الغذائية أو تعديلات نمط الحياة أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.



وفيما يلي أهم الطرق والعلاجات المنزلية التي تساعدك في علاج القولون بالأعشاب



1. بذور الشمر :

بذور الشمر فعالة جدا لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ لأنها تساعد على طرد الريح و مدر للبول والحد من الألم ولها خصائص مضادة للميكروبات , كما أن بذور الشمر تساعد على تخفيف الانتفاخ عن طريق تخفيف تشنجات العضلات في الجهاز الهضمي .

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الطريقة :مضغ عدد قليل من بذور الشمر بعد تناول اي وجبة .إضافة ملعقة من بذور الشمر إلى كوب من الماء الساخن، وتغطيته وتركه لمدة 5 إلى 10 دقائق , ثم تصفيته وشربه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم .2. النعناع :النعناع يحتوي على زيت المنثول الذي له تأثير مضاد لتقلصات العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، وهذا يساعد على تخفيف تشنجات الجهاز الهضمي والقناة الصفراوية والمرارة، كما أنه يهدئ انتفاخ البطن ويساعد على تمرير الطعام من المعدة بسرعة الى الامعاء .الطريقة :مضغ أوراق النعناع الطازجة لتخفيف الانتفاخ بعد كل وجبة .أو ووضع ملعقة من النعناع المجفف الى كوب من الماء الساخن لمدة 10 دقائق ثم شرب 2-3 أكواب يوميا .3. الزنجبيل :يحتوي على العديد من المكونات النشطة، بما في ذلك الجنجرول و مركبات لاذعة تسمى الشجول تساعد في الحد من التهاب الأمعاء واسترخاء العضلات المعوية .الطريقة :وضع 5-6 شرائح رقيقة من الزنجبيل في كوب ثم صب الماء المغلي عليه و تغطيته وتركه لمدة حوالي 10 دقائق , ثم إضافة العسل والقليل من عصير الليمون وشربه ثلاث مرات في اليوم .أو أن تناول ملعقة من الزنجبيل المبشور الطازج قبل وجبات الطعام , ويمكن أيضا استخدام بودرة الزنجبيل في الطبخ .ويمكن للبالغين تناول 0,25 – 1 جرام من الزنجبيل المجفف يوميا .4. البابونج :البابونج هو خيار فعال آخر للتخفيف من الانتفاخ لان له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتقلصات مما يساعد على تهدئة المعدة وتخفيف حرقة المعدة .الطريقة :صب الماء المغلي في كوب يحتوي على القليل من البابونج وتغطيته وتركه لمدة 10 دقائق .إضافة عصير الليمون أو العسل حسب الرغبة، مع البابونج وشربه.تناول هذا المشروب مرتين أو ثلاث مرات في اليوم بين وجبات الطعام .5. الكراوية :الكراوية لها تأثيرات مضادة للتقلصات وخصائص مضادة للميكروبات وطاردة للريح لاحتوائها على المواد الكيميائية الكارفول والكارفين التي تساعد على تهدئة الأنسجة العضلية الملساء في الجهاز الهضمي وتساعد على طرد الغازات لتساعد على الإغاثة الفورية من الانتفاخ في المعدة .الطريقة: إذا كنت تعاني من الانتفاخ المتكرر عليك مضغ قليل من بذور الكراوية عدة مرات على مدار اليوم إذا طعم بذور الكراوية الخام قوي جدا بالنسبة لك، يمكن استخدامها مع بعض البذور الاخرى مثل الكمون, بدلا من ذلك، يمكن شرب شاي بذور الكراوية، حيث يتم وضع ملعقة صغيرة من بذور الكراوية المجففه الى كوب من الماء المغلي وتغطيته لمده 5 دقائق ثم تصفيته وشربه .6. القرع :تناول اليقطين وسيلة ممتازة لمنع انتفاخ البطن وكذلك طرد الغازات , حيث ان اليقطين يحتوي على كمية جيدة من فيتامين A والبوتاسيوم والألياف التي تساعد في سير عملية الهضم بطريقة جيده . إضافة كوب واحد فقط من اليقطين إلى وجبات الطعام يساعد على عمل الجهاز الهضمي بطريقة صحيحة وتقليل الغازات , حيث يمكن طهي اليقطين على البخار، او خبزه أو شوائه .7. الينسون :الينسون يحتوي على خصائص مضادة للتقلصات يمكن أن تساعد على استرخاء الجهاز الهضمي , و له خصائص طاردة للريح تساعد على طرد تراكم الغازات الموجودة في الجهاز الهضمي وتقلل الانتفاخ , و أفضل طريقة للحصول على التأثيرات المفيدة لهذه العشبة هي شرب اليانسون.ملاحظة: منظمة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من إعطاء الأطفال الرضع شاي اليانسون لانه يمكن أن يؤدي إلى التقيؤ، والأرق، وحركة العين السريعة. أيضا، يجب على النساء الحوامل عدم تناول اليانسون .9. الموز :الموز مصدر جيد للألياف يمكن أن يساعد على تقليل الانتفاخ والغازات المصاحبه للإمساك , و أيضا الموز يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم مستويات السوائل في الجسم ويساعد على علاج الانتفاخ.أكل الموز بشكل منتظم ، يمكن ان يقضي على الانتفاخ , حيث يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى سلطات الفواكه والحلويات المخبوزة .10. الماء الدافئ بالليمون :شرب الماء الدافئ مفيد للصحة لأنه يساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم وكذلك يحافظ على رطوبة الجسم , و الليمون غني بالفيتامينات B و C، والكالسيوم ، والفوسفور، المغنيسيوم، والبروتينات والكربوهيدرات التي تساعد في عملية الهضم.أيضا، الخاصية الحمضية من الليمون تعمل على تحفيز إنتاج حمض الهيدروكلوريك ، مما يساعد على هضم الغذاء. خلط الماء الدافئ والليمون يكون مفيد للغاية للجهاز الهضمي , كما ان شرب الماء الدافئ مع الليمون يعالج الانتفاخ والغازات والإمساك.