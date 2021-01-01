رئيس الوزراء الإيطالي يحذر من موجة ثالثة من كورونا

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حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، من موجة ثالثة من فيروس كورونا؛ مؤكدا أنه تكون هناك عطلات تزلج خلال عيد الميلاد (الكريسماس).



ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، قال كونتي: "ليس من الممكن السماح بقضاء العطلات على الجليد لأننا سوف نواجه موجة ثالثة (من الوباء)".



وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي أنه قد دعا إلى "تنسيق أوروبي" في هذا الشأن، وجاء ذلك خلال محادثات مؤخرا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

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واحتج رئيس إقليم فينيتو، لوكا زايا، خلال تصريح له لصحيفة كورييري ديلا سيرا قائلا: "لا يمكن حظر التزلج في جنوب تيرول (في إيطاليا) والسماح به في كارينتيا (بالنمسا). وإلا فسوف تكون مزحة غير مقبولة".وأضاف زايا: "إذا كان لا بد من استمرار إغلاق أماكن التزلج، فيجب أن ينطبق هذا على أوروبا كلها".وطالبت مقاطعة فينيتو ومناطق شمالية أخرى، بينها ذلك ليجوريا، بإعادة فتح مرافق التزلج الإيطالية، رغم أن ذلك سيكون وفقا لقواعد محددة لمكافحة الفيروس، من أجل إنقاذ موسم السياحة الشتوي.وقال جيوفاني توتي، رئيس ليجوريا، عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، إن إغلاق منتجعات التزلج "سوف يعرض 120 ألف وظيفة للخطر".والحكومة الإيطالية مترددة بشأن تخفيف القيود بعد صيف أقل قيودا نسبيا، ألقي عليه باللوم في وجود موجة جديدة مدمرة لوباء كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تخطت حاجز الـ 50 ألف حالة وفاة ليصل إلى 50,453 حالة وفاة.كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالمرض إلى أكثر من مليون و400 ألف و32 إصابة.ويعتبر إقليم لومباردي الشمالي هو أكثر الأقاليم الإيطالية تضررًا من الجائحة، إذ سجل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5289 إصابة جديدة بالمرض.وأصبحت إيطاليا سادس دولة على مستوى العالم، يتخطى فيها عدد الوفيات حاجز الـ 50 ألفًا والثانية في قارة أوروبا بعد بريطانيا.وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا، الأحد، أنّ إيطاليا، إحدى أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا، تخطط لإطلاق حملة تلقيح ضخمة في يناير المقبل.وأوضح سبيرانتزا في اجتماع للصيادلة أن حملة التطعيم "ستبدأ في نهاية يناير حين نأمل في الحصول على الجرعات الأولى". مضيفا: "ستكون هذه الحملة من دون سابق مثيل وستتطلب تعبئة غير عادية للموارد".واعتبر سبيرانتزا أن "اللقاحات تمثل تقدما هائلا في تاريخ البشرية"، مدافعا عن استخدامها في بلد شهد بعض المعارضة الملحوظة لها.