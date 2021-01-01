كل ما تريد معرفته عن مشروع الفصول المتنقلة بالمدارس



مشروع الفصول المتنقلة بالمدارس مشروع الفصول المتنقلة بالمدارس

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك اتجاهًا لاستغلال ساحات مراكز الشباب ووضع فصول ذكية متنقلة بها بخدماتها، لتوفير الخدمة التعليمية للأطفال حتى سن 4 سنوات، وكذا استغلال عدد من الفصول في الدور الأرضي ببعض المدارس التي يتوافر بها فصول تسمح بذلك لتكون حضانة للأطفال، أو تركيب الفصول المتنقلة بهذه المدارس، وتقديم الخدمة للأطفال؛ وذلك بهدف العمل على سد العجز في هذه الفصول على مستوى الجمهورية.



وكلف رئيس الوزراء بسرعة الاتفاق على آلية تطبيق هذه المقترحات، وكذا تكلفة تصنيع هذه الفصول المتنقلة، والطاقة التصنيعية للجهة المُصنعة، سواء كانت وزارة الإنتاج الحربي، أو الهيئة العربية للتصنيع؛ وذلك من أجل الإسراع في تنفيذ هذا المشروع، الذي سيُسهم في توفير الخدمة التعليمية والتربوية لمن يحتاجها، وكذا المساهمة في سد العجز بهذه الفئة التعليمية.



وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن الفصول المتنقلة :

- يطلق على الفصول المتنقلة اسم الفصول الطائرة او الفصول الذكية

- هذه الفصول المتنقلة تشبه المباني المسبقة التجهيز التي يستخدمها المهندسون أثناء العمليات الإنشائية

- يمكن تركيب هذه الفصول بسهولة نسبية على أرض فضاء لحل المشكلة في منطقة بعينها.

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-هذه الفكرة ستكون بمثابة حل مؤقت أو مرحلي لأزمة كثافات الفصول، لحين إتاحة الأراضي والمباني الثابتة".- وزارة التربية والتعليم تعكف منذ فترة على دراسة المواقع الأولى بالدعم لتركيب هذه الفصول المتنقلة بها مشيرةً- هذه الفصول الجديدة سهلة التركيب ، كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة لتحسين بيئة التعلم خاصة في الأماكن عالية الكثافة-هذه الفصول يحتوي كل منها على المستلزمات التعليمية- كل فصل منها يصنف على أنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية- يحتوي كل فصل على شاشات تفاعلية و"augmented reality" الواقع الافتراضي المعزز.- يمكن وضعها في فناء المدرسة لإستيعاب الطلاب فوق الكثافة بالمدارس الحكومية والتجريبية- يكون الفصل الطائر من "كرفان" مجهز بالشاشات الذكية للشرح إلي جانب مراوح للتهوية الجيدة ومقاعد للجلوس يقابلها "ديسك" للكتابة عليه وأنظمة إضاءة جيدة مناسبة- يستوعب الفصل المتنقل أو الفصل الطائر بين 20 إلى 40 طالبًا .- كانت قد بدأت تجربة تركيب الفصل الطائر بمدرسة السيدة خديجة الرسمية لغات بإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرةوكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصر أنجزت العديد من الخطوات الرئيسية لتطوير التعليم المصري ضمن خطة بناء الانسان المصري ، وذلك منذ أواخر عام 2014.وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن منظومة التعليم الاساسي في مصر ضخمة جدا ، وأعلن تفاصيلها الرقمية الحالية قائلا أنها تشمل 22 مليون طالب وطالبة ، داخل 54 ألف مدرسة ، يعمل بها مليون و 250 ألف معلم ومعلمة ، وهناك 276 إدارة تعليمية في 27 محافظة في جمهورية مصر العربية .وكشف وزير التربية والتعليم عن تفاصيل اعداد المدارس والفصول والتلاميذ في كل مرحلة ، قائلا : انه في المرحلة الابتدائية يوجد 15 ألف و280 مدرسة ابتدائي حكومي ورسمي ، بها 196052 فصل ، و 9 مليون و 556 ألف و 346 تلميذ ، و366 ألفا و 411 معلما معينا، و106 ألف و 764 إداري ، و 27 ألف و 534 عامل.وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه في المرحلة الاعدادية ، يوجد 9026 مدرسة إعدادي وحكومي رسمي ، بها أكثر من 4 مليون تلميذ ، و 218 ألف و 249 معلم معين ، و 62 ألف و 379 إداري ، و 13 ألف و 718 عامل .أما عن المرحلة الثانوية ، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن بها 1831 مدرسة ثانوي حكومي رسمي ، و 31 ألف 833 فصل ، و مليون و 345 ألف و 858 تلميذ ، و 92 ألف و459 معلم معين ، و 18 ألف و 757 إداري ، و 3817 عامل.وقال وزير التربية والتعليم أن هذه الاعداد ضخمة جدا وبالتالي حجم التحديات عندهم اقل من عندنا ، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة حجم الإعداد فيها ليس بهذه الضخامة ، ففي سنغافورة يبلغ عدد الطلاب 725 ألف طالب و يبلغ عدد المعلمين 22 ألفا و 453 معلما ، و في فنلندا يبلغ عدد الطلاب مليون طالب و يبلغ عدد المعلمين 67 ألف معلم فقط .