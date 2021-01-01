مبروك عطية: تعدد الزوجات حرام إلا للملياردير.. و"4 نسوان يودوا المورستان"



الدكتور مبروك عطية الدكتور مبروك عطية

رفض الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية، فكرة تعدد الزوجات من الأساس، قائلا: "تعدد الزوجات ليس واجبا لكن مباح بشروط، و1 فى المليون من حالات هذا الزواج ناجح".



أضاف عطية، فى لقاءه مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر"، أن شرط الزواج الأول هو قدرة الإنسان "ماديا ونفسيا وجنسيا"، متابعا: "الزواج لغير القادر ماديا أحيانا يكون السبب الرئيسى فى المشاكل، وتعدد الزواج حرام إلا للملياردير".



وأكمل الدكتور مبروك عطية: "وجود 4 نسوان فى حياتك كراجل هايودوك المورستان"، موضحا أن لا يوجد فى الإسلام الزواج المؤقت بنية الحصول على أبناء أو المتعة فقط.

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وانتقد الدكتور مبروك عطية، جملة "الجواز للبنت سُترة"، بقوله: "البنت مش مفضوحة حتى يسترها زوج، لأنها مستورة فى بيت أهلها".