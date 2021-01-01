دليلك لاختيار ملابس طفلك فى الشتاء لتجنب نزلات البرد.. سنة أولى أمومة



دليلك لاختيار ملابس طفلك دليلك لاختيار ملابس طفلك

تظل الأم قلقة على صحة أبنائها منذ يوم الولادة إلى أن يشيب شعر أبنائها، وما بين تلك الفترة تظل تبحث فقط عن راحتهم وسبل حمايتهم من أى ضرر قد يحدث لهم، ومن طرق رعاية الأم لأبنائها خاصة في فترة الشتاء القارس، هي حماية أولادها من البرد بالتأكد من ارتدائهم ما يعطيهم الدفيء بشكل كبير.

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يستعرض "اليوم السابع" عدة نصائح للأمهات لكيفية اختيار ملابس الأطفال الرضع وحديثى الولادة خلال الأيام الباردة.



أولاً الملابس الداخلية:



لابد عند اختيار الملابس الداخلية للطفل مراعاة أن تكون مريحة خاصة أن الطفل حديث الولادة لأنه لا يستطع التعبير عن ما يزعجه، والتأكد من عدم وجود ملصقات "تيكت" داخل الملابس، او خيوط او ورق بلاستك لاصق في هذه الملابس، وإذا كانت "بكباسين" من الأسفل لا يجب إغلاقها حتى لا تضغط على الحفاضة وتسبب تسريباً سريعا لها.

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ثانيا عدد القطع وشكلهايجب تثبيت عدد القطع التى يرتديها الطفل فى كل مرة يغير فيها ملابسه، كى لا تتغير درجة حرارة جسمه بشكل يصيبه بالمرض.ينبغى كذلك تثبيت شكل الملابس فإذا كان الطفل معتاد على ارتداء ملابس بفتحة صدر على شكل حرف V يجب أن يستمر فى ذلك ولا نغيرها بشكل مفاجئ لقطع عالية الرقبة، والعكس صحيح، لأن هذا التفاوت يعرض الطفل للإصابة بنزلات البرد.ثالثا مراعاة الحفاضات:يجب ألا تضع القطعة العلوية من الملابس داخل البنطلون تجنبًا لتعرضها للبلل إذا كان هناك تسريب من الحفاضة، بالتالى لا تضطر لتغيير كامل ملابسه وإنما تغير فقط القطع السفلية.رابعًا شراب داخل الكلسون:حتى ينعم طفلك بدفء مضاعف عليكِ وضع "الكالسون" او البنطال االقطني الداخلي من داخل الجوارب الخاصة به حتى لا ندع فرصة للبرد ان يتسلل لقدميه.ملابس الأطفال في الشتاءملابس الأطفال في الشتاءخامسًا "البافتات":وهي عبارة عن قطعة من القماش القطنية التي تحمي صدر الطفل من البلل اثناء الرضاعة والأكل، فلابد من استعداد الام بتحضير قطع إضافية أثناء فترة الشتاء لكي لا تضطر لتغيير ملابس طفلها بالكامل بعد الرضاعة.