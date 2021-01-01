لكل أنواع البشرة.. تعرفي على أحدث صيحات مكياج خريف وشتاء 2021



أحدث صيحات مكياج خريف وشتاء 2021 أحدث صيحات مكياج خريف وشتاء 2021

يتحدد مصير أحد صيحات الملابس والمكياج من عروض الأزياء العالمية؛ حيث انهم المحرك الرئيسي لركب الموضة، وإن كنتي ممن يفضلون متابعة كل جديد في صيحات مكياج الشتاء القادم لعام 2021 فسوف نقوم بإعطائك الدليل الكامل لأحدث صيحات المكياج في السطور التالية.



وقالت هبه مجدى خبيرة المكياج والعناية بالبشرة، إن مفتاح اختيار المكياج في فصل الخريف والشتاء لعام 2021 يمكن استنتاجه من أسبوع الموضة في أكبر أربع عواصم أزياء في العالم، والذي يعد الحدث الأكبر عالميًا، ولا سيما مع اقتراب أسبوع الموضة لخريف شتاء 2020-2021 يمكن معرفة ما ترتكز عليه المكياج في عام 2021 .



وأضافت هبة مجدي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن اختيار مكياج فصل الخريف والشتاء لعام 2021، يمكن استنتاج العديد من الرؤى التي تستطيع من خلالها المرأة أن تعرف اتجاهات الجمال والمكياج الأفضل التي يمكن أخذها بعين الاعتبار هذا الموسم.

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وتابعت مجدي، ان موضة الشفاه اللامعة من أبرز صيحات موضة مكياج خريف وشتاء 2021، والتي يفضلها الكثير من النساء كونها بسيطة في النهار، و تعطي جاذبية وأنوثة ليلًا.اما النساء اللائي لا يفضلن هذا النوع من الملمع، فقد أفادت مجدي، انه يمكن للون الأحمر الصارخ ان يكون احدث صيحات الموضة لهذا العام، التي لا تنضب مع مرور الوقت فتم رصد أحمر الشفاه عدة مرات هذا الموسم باللون الأحمر المتوهج بدرجات برتقالية في أكثر من عرض ازياء عالمين.وتابعت مجدي، أن ملمع الشفاه هو الترند هذا العام، ولكن ظلال العيون اللامعة كانت الإختيار الأفضل، كما يمكن أيضا اختيار ظلال العيون المات بإضافة الجليتر على جفنك، والذي يضيف جاذبية لطلتك وخاصة في السهرات.ومن جانبها مجدي، أشارت إلى أن النظرة العامة المكياج وخاصة في الشتاء تعتمد على إظهار المرأة بشكل طبيعي تبدأ باختيار مظهر مكياج "نود"، حيث تم رصد موضة المكياج الناعم النود بالظهور في معظم العروض العالمية بشكل ملفت في عالم المكياج، وذلك مع رسم العين باللون الاسود سواء كان خطًا رفيعًا او رسم كحل عريض داخل العين أو على حدود العين.وأوضحت مجدي، إن موضة كحل العيون تحتل قائمة صيحات المكياج والموضة لشتاء وخريف عام 2021، أما صيحة المكياج الملون من الخطوط واللمسات الصغيرة إلى الكتل الجريئة من الألوان، بالإضافة إلى المكياج ذو الألوان المشبعة و المفعمة بالحيوية ليحارب ألوان الشتاء الرمادية ويعطيكي المظهر المثالي.