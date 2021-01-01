طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة



بسبوسة بالكاسترد بسبوسة بالكاسترد

تعد البسبوسة من الحلويات الشهيرة في مصر، ويفضل العديد من الأشخاص تناولها، ويمكن إعدادها بالعديد من الوصفات، وإضافة النكهات المفضلة لديك، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد...



مقادير بسبوسة بالكاسترد

3 كوب سميد سيمولينا

2 كوب زبادي بلدي

1 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة سمن

نصف كوب جوز هند

1 ملعقة صغيرة فانيليا

بيكنج بودر

لوز مقشر

طحينة

فسدق مفروم



للكاسترد

3 ملعقة كبيرة كاسترد

1 لتر لبن

2 ملعقة كبيرة سكر

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الشربات2 كوب سكر2 كوب ماءنصف كوب سكر جلوكوزطريقة تحضير بسبوسة بالكاستردللكاسترد* ويضاف لهم السكر* ويرفعوا على النار مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام الكاسترد ويترك ليبردللشربات* برفع السكر مع الماء على النار حتى يتجانسوا* ويضاف لهم السكر الجلوكوز ويتركوا على النار حتى الحصول على قوام الشرباتللبسبوسة* تخلط السمنة مع السميد وتفرك جيدا* ثم يضاف الزبادي ويخلطوا جيدا* ويضاف السكر والفانيليا والبيكينج باودر وجوز الهند ويخلطوا جيدا* تدهن صينية البسبوسة بالطحينة* ويضاف نصف خليط البسبوسة* وفوقه طبقة الكاسترد البارد ثم باقي خليط البسبوسة ويفرد جيدا* ويساوى سطح الصينية بأيدي مبللة* ثم يدخل الفرن على نار عالية على الرف السفلي لمدة 30 دقيقة* ثم تسقى بالشربات البارد* وتدخل الفرن 10 دقائق مرة أخرى الفرن وهو مطفي* ثم ترفع من الفرن وتغطىطريقة عمل بسبوسة بكريمة البسكويتمقادير بسبوسة بكريمة البسكويت:1 و ثلاثة أرباع كوب سميد البسبوسة1 كوب بسكويت مطحونبيكينج باودر2 بيضثلاثة أرباع كوب سكر بنيثلاثة أرباع كوب حليب مكثفنصف كوب زيتفانيلياشرباتكريمة البسكوتلوز- طريقة تحضير بسبوسة بكريمة البسكويت* نخلط السميد مع البسكويت مع البيكينج باودر في الخلاط.. نخلط البيض مع السكر واللبن والزيت والفانيليا وكريمة البسكوت* تدخل الفرن حتى تمام الطهي وتسقى بالشربات وتزين باللوز وكريمة اللوتس وتقدم