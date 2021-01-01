في عز البرد .. كيف تختار الملابس المناسبة للمطر؟



كيف تختار الملابس المناسبة للمطر؟ كيف تختار الملابس المناسبة للمطر؟

أثار تصريح هيئة الأرصاد الجوية عن دخول مصر في موجة من الأمطار الغزيرة، والرياح الشديدة بدءا من اليوم، ولمدة ثلاثة أيام اهتمام رواد السوشيال الميديا وعدد كبير من المواطنين .



والتعرض لماء المطر له العديد من الفوائد لكنه في نفس التوقيت يعرض الانسان للإصابة بنزلات البرد والصداع حال بقائه بالملابس المبللة بالأمطار لفترة طويلة مما جعل عددا كبيرا من النساء والرجال يبحثون عن الملابس المناسبة للمطر لارتدائها حينما يضطرون للخروج من المنزل.



كيفية اختيار ملابس المطر

هناك الكثير من ملابس المطر في السوق هذه الأيام، وعلى الرغم من أن وجود الخيارات أمر رائع ، فقد يكون الاختيار صعبًا وفيما يلي أربعة اعتبارات مهمة عند اختيار أفضل ملابس المطر وفقا لما ذكره موقع " gearjunkie" .

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طريقة الاستعمالأولًا ، عليك أن تقرر كيف ستستخدم قطعة الملابس الخارجية هذه " الجاكيت أو البالطو"، و هل ستحملها معظم وقتك في حقائب الظهر ؟ أم أنك تتنقل في أنحاء المدينة أثناء ارتدائها؟ ليس هناك صواب أو خطأ ، ولكن وجود رؤية واضحة للاستخدام المقصود سيساعدك في تقييم الميزات التالية.كيفية التهويةستبقيك الملابس والجواكيت الشبيهة بالأكياس دافئا وستمنع عنك ماء المطر ولكنها في نفس الوقت ، وستجعلك تتعرق كثيرا حتى تبلل ، ونفس الشيء بالنسبة لسترة المطر غير القابلة للتنفس "التهوية" لأنها ستفعل الشيء نفسه، للرحلات القصيرة ، يمكنك الابتعاد بخيار أقل تهوية مثل Decathlon Quechua الصديق للميزانية، ولكن بالنسبة لأنشطة مثل المشي لمسافات طويلة فأنت بحاجة إلى سترة جيدة التهوية.ابحث عن سحابات "السوستة" لتهويتها سريعًا والمواد التي تحافظ على مقاومة الماء مع الحفاظ على تهويتها و BC الحجر الرملي تتفوق في هذا المجال.حجم الجاكيتيعد حجم عبوات الجاكيت الصغيرة أمرًا مهمًا بشكل خاص إذا كنت تخطط للسفر أو تضعها في حقيبة الظهر .المتانةإذا كنت تحتاج الجاكيت فقط للتعرض الخفيف لماء المطر، فإن المتانة ليست مصدر قلق كبير، ولكن إذا كنت ستعتمد عليه في المناطق النائية، فيجب أن يتم اختيار جاكيت قادر على تحمل الاستخدام الكثيف، وإذا كنت تتسلق بانتظام أو تدافع ، فتخلص من السترات الخفيفة واختر شيئًا أثقل قليلًا.