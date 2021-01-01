طريقة عمل شوربة العدس بأشكال مختلفة وفوائد مذهلة



شوربة العدس شوربة العدس

طريقة عمل شوربة العدس، تعد شوربة العدس من أشهر الوجبات التى يقبل المصريون على تناولها خلال الشتاء مما يجعل النساء يبحثن عن طريقة عمل شوربة العدس بمذاق مميز حتى تنال اعجاب جميع أفراد الأسرة، لذلك نقدم لك أكثر من طريقة لعمل شوربة العدس، وفوائدها المذهلة.



طريقة عمل شوربة العدس المصرية



نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بأنواع مختلفة.

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مقادير شوربة العدس:مرقةعدسكرفسجزركراتبطاطسطماطمكمونثومفلفل حاربصلبصل اخضرحبهانورق لوراعيش محمصسمنةكريمةملح فلفل أسودطريقة عمل شوربة العدس* يوضع ثوم صحيح وطماطم مقطعة في مرقة في حلة بها ماء على النار* يضاف كرفس وكرات وحبهان وورق لورا وبصل مقطع وبطاطس مقطعة وجزر مقطع وكمون* يترك الخليط ليغلي قليلا على النار ثم يضاف العدس ويترك لينضج على نار هادئة* بعد أن ينضج تماما يفرم الخليط ليصبح شوربة ثم تضاف الكريمة ويقلب جيدا* توضع سمنة مع ثوم مفروم في طاسة على النار ويقلب حتى يحمر ثم يضاف إليه العيش المقطع ويقلب قليلا وتقدم مع العيش المحمصطريقة عمل شوربة العدس السوريةتقدم الشيف غادة جميل طريقة. عمل شوربة العدس السورية.مقادير شوربة العدس :عدس أصفركرفسمرقةثومزيت زيتونجزر مفروم ناعمبصل أخضر مفروم ناعمبقدونس مفروم ناعمكمونكاريكزبرة جافةزبدةطريقة عمل شوربة العدس السورية* يشوح الثوم في الزيت ويضاف الكرفس والجزر والبصل والكمون والكاري والكزبرة ويشوح* يضاف العدس والمرقة ويترك على النار حتى تمام الطهي ثم يضاف مكعب زبدة والبقدونس ثم تضرب بالهاند بلندر، وتقدم.طريقة عمل شوربة العدس بالشعريةيقدم الشيف الشربيني طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية.مقادير شوربة العدس بالشعريةشعريةعدس أصفربطاطسجزر طماطمبصلثومصدور دجاجكمونكزبرة خضراءبقدونسفلفل حاركريمة لبانيملح فلفلزيتطريقة عمل العدس بالشعرية* ضعي "بصل وطماطم وجزر وبطاطس وثوم وكمون واتركيه ليغلي في حلة بها ماء على النار ثم ضعي العدس حتى ينضج تماما* افرمي البصل والثوم والبقدونس والكزبرة الخضراء والفلفل الحار ثم ضعيها في طاسة بها زيت على النار ثم أضيفي صدور الدجاجيمكنك تحمير القليل من الشعرية و اضافتها الخليط.* افرمي خليط العدس وأضيفي اليه الكريمة اللباني ثم ضعي صدور الدجاج وعليها العدس المفروم وادخليها فرنا ساخنا وقدميها ساخنةطريقة شوربة العدس الأصفريقدم الشيف الشربيني طريقة عمل شوربة العدس الأصفر.مقادير شوربة عدس بالطماطمعدس اصفرزيت ذرةزنجبيل طازجثومصلصة طماطمكمونمرقةفلفل حارطماطمبصلملح فلفلطريقة عمل شوربة العدس الأصفر* فى الكبة اخلطى الزنجبيل مع الثوم والبصل ثم يرفع ويشوح فى الزيت* افرمى الطماطم و الفلفل الحار مع معجون الطماطم ويضاف الى الحلة* أضيفى العدس والكمون والملح والفلفل والمرقة و تقلب جيدا* اتركي الخليط حتى ينضج العدس تماما و تقدم بالهناطريقة عمل شوربة عدس بالسلق لـ نجلاء الشرشابىمقادير شوربة عدس بالسلقعدس أصفربطاطس جزرطماطم سمنهبصلثومسلقشبتملحفلفل أسودكزبرة خضراءطريقة عمل شوربة عدس بالسلق* اسلقى العدس مع قطع البطاطس والجزر والطماطم والبصل والثوم ثم الملح والفلفل الأسود.* اضربى العدس فى الخلاط ثم أعيديه فى إناء على النار مرة أخرى وشوحى السلق والكزبرة الخضراء والشبت المفروم فى السمن على النار مع الثوم المفروم.* اضربى خليط الخضرة فى المطحنة ثم أضيفيه للعدس على النار وقلبى العدس ثم اغرفيه فى طبق التقديم.طريقة عمل شوربة العدس بالخضارتقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل شوربة العدس بالخضار.مقادير شوربة العدس بالخضاركوب عدس أصفربصلة مفرومةجزرة مفرومةنصف كوب أعواد كرفس مفرومنصف كوب بسلةنصف كوب ذرة حلوة١ بطاطس مكعباتملعقة كبيرة زعتر طازج مفرومملعقة صغيرة ثوم مفروملتر مرقةماء ساخنملعقة صغيرة ثوم باودرملعقة صغيرة بصل باودررشة جوزة الطيب٢ ورقة لوراملح وفلفل أسودزبدةطريقة التحضير شوربة العدس بالخضاريشوح البصل في الزبدة حتى يذبل ومعه الجزر والكرفس والزعتر. يضاف الثوم ويشوح سريعًا ومن ثم تضاف بقية الخضروات والتوابل وتقلب مع الخليط. تضاف المرقة والعدس ويضاف الماء في حالة الحاجه. تترك الشوربة على النار حتى تغلي ويتم النضج. يضاف الملح وترفع الشوربة من على النار.تقدم الشوربة بدون طحن مع الليمون والخبز المحمص.فوائد شوربة العدس للرجيميحتل العدس المرتبة الثانية في البروتين (فول الصويا يحتل المرتبة الأولى). عند دمجها مع حبة كاملة ، مثل الأرز البني ، يمكن أن تمنحك نفس جودة البروتين مثل اللحوم. ولكن عندما تأكل العدس بدلًا من اللحوم الحمراء أو المصنعة ، فإنك تتخذ خيارًا صحيًا لقلبك .البروتين هو لبنة بناء العظام والعضلات والجلد . يمكن أن يحد أيضًا من شهيتك لأنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من العناصر الغذائية الأخرى.فوائد شوربة العدس للمناعةالألياف تملأك أيضًا. العدس لديه الكثير منه. وجبة واحدة تلبي 32٪ من الألياف التي تحتاجها كل يوم. ويمكن أن تخفض الكولسترول وتحمي من السكري و سرطان القولون . تدفع جرعة يومية من الألياف الفضلات عبر الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك أيضًا.فوائد شوربة العدس للحامليوفر البوتاسيوم والفولات والحديد في العدس أيضًا الكثير من الفوائد. يقاوم البوتاسيوم الآثار السيئة للملح ويخفض ضغط الدم . حمض الفوليك يحمي قلبك ويدعم جسمك في تكوين خلايا الدم الحمراء . إذا كنت حاملًا ، فإن حمض الفوليك مهم لنمو طفلك. الحديد يساعد في درء التعب .فوائد شوربة العدس للبردالعدس من أهم الأنظمة الغذائية الغنية بالفيتامينات والعناصر التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية ، حيث أنه يحتوي على بعض العناصر التي تعزز صحة جهاز المناعة ، وتحمي الجسم من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا ، بحسب ما ذكر ذكر الموقع أن ملعقة العدس الجامعة تحتوي على فيتامين أ ، ب ، ج ، وكمية كبيرة من البروتين والحديد والألياف والبوتاسيوم وبعض العناصر الأخرى.1: يحتوي العدس على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من نزلات البرد والانفلونزا ، ولذلك ينصح بزيادة تناول حساء العدس في الشتاء.2: تناول حساء العدس يساعد في التخسيس لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ، حيث يساعد على الشعور بالشبع.3: يحتوي العدس على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والأمعاء ، وتعزيز صحة القولون والوقاية من الاضطرابات مثل الإمساك والإسهال وعلاج الالتهابات.4: ينصح دائمًا بتناول العدس لعلاج فقر الدم ونقص الفيتامينات في الجسم ، لما يحتويه من قيمة غذائية كبيرة تساعد في إمداد الجسم بالحيوية والنشاط والتخلص من فقر الدم.5: تناول حساء العدس يساعد في علاج الالتهابات وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي ، حيث يعزز صحة العضلات والمفاصل ويقلل من مخاطر الإصابة بمشاكل العظام والعضلات.6: تناول العدس يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين.7: تنصح الأم الحامل بتناول شوربة العدس لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة لصحتها وصحة الجنين والوقاية من التشوهات الخلقية.8: تناول حساء العدس يعمل على تعزيز صحة الأسنان والوقاية من التهابات اللثة ، لذلك ينصح بتناوله دائمًا ، وخاصة للأطفال ، لمساعدتهم على نمو أسنان صحية.