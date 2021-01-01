الأعلى للجامعات يوافق على قبول طلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش



جامعة العريش جامعة العريش

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بتاريخ 21 نوفمبر 2020م، على قبول طلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش محافظة شمال سيناء.



وقد أصدر مجلس جامعة العريش برئاسة الدكتور سعيد لافي رئيس الجامعة قرارا بسرعة تنفيذ قرار المجلس، وأعطى توجيهات لشؤون الطلاب وعمداء الكليات بتلقي أوراق الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة، تحت إشراف الدكتور عز الدين الحسيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وقد اعتمد مجلس إدارة مركز التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة العريش، موعد بدء الدراسة، لجميع برامج التعليم الإلكتروني المدمج للفصل الدراسي الأول.

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كما اعتمد المجلس جداول المحاضرات والقائمين بالتدريس للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 /2021م.كما تم اعتماد نظام المصروفات الدراسية الجديدة بالتنسيق مع جامعتي المنيا وعين شمس عن العام الجامعي الجديد 2020 / 2021 ، واعتماد نتائج الفصل البيني ودور التخلفات للعام الجامعي 2019 /2020 لبرامج التعليم المدمج الزراعي والتجاري والتربوي.أكد الدكتور سعيد عبد الله لافى رئيس جامعة العريش على انتظام الدراسة فى جميع الكليات بالجامعة وفقا للآلية الجديدة، مع تطبيق برنامج لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور سعيد عبد الله لافي، رئيس جامعة العريش، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس"كورونا"، حيث تم تنظيم بوابات لدخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويتم تعقيم المبانى والمدرجات والمكاتب والمعامل وكل المنشآت.بالإضافة إلى الدور المجتمعي للجامعة من خلال تنظيم قوافل توعوية للطلاب والشباب على مستوى المحافظة وفي كل التجمعات؛ للتوعية بفيروس "كورونا" المستجد والأمراض المعدية الأخرى.وأوضح أنه تم إعداد وتجهيز جميع كليات الجامعة لنظام التعليم الهجين طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في ظل استمرار جائحة "كورونا"على أن يتم توفير البنية التحتية التكنولوجية كأساس لتطبيق هذا النظام الجديد.وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه قد تم بالفعل تأهيل الطواقم الفنية اللازمة للتعامل مع الأجهزة التكنولوجية في ظل هذا النظام المباشر والمحاضرات وجهًا لوجه (الذي كان متبعا من قبل).وأشار الى أن التعليم عن بُعد (بهدف تقليل الكثافة الطلابية) مع تحقيق الاستفادة العظمى من أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعة، وتحويل الطالب إلى متعلم مدى الحياة بالتدريج .. الي جانب تطبيق أساليب الآداء وضمان الجودة المحلية والعالمية .. بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية الموجودة بالجامعة، وأنه يتم الجمع بين حضور الطلاب للمحاضرات وتلقى المحاضرات عن بعد (أون لاين).مشيرا الي ان هناك جدول زمني فى اختيار الأيام لكل كلية وتقسيم الطلاب إلى مجموعتين منعا لأى ازدحام أو تكدس في المدرجات حفاظا علي التباعد الاجتماعي بين الطلبة والطالبات.