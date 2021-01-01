أسامة إمام : لم نرصد أي حالات كورونا بـ حاسبات حلوان

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أكد الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، إن الكلية لم ترصد وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين طلاب الكلية، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم وطبيعي وبدون أي معوقات.







وأوضح الدكتور أسامة في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد " أن الكلية حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بين طلابها وبين العاملين في الكلية وان الكلية لن تقوم بتقليل اعداد الطلاب أو تقسيمهم وان الكلية لا تعاني من كثافة الطلاب مثل بعض الكليات الأخرى مثل الآداب و الحقوق وان الكلية تطبق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب ويساعدها على ذلك عدد الطلاب القليل في الكلية.

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وانطلقت الدراسة هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة من الجامعة من تعقيم وتطهير دائم ومستمر القاعات والمدرجات بالجامعة التصدى ومنع انتشار فيروس كورونا مع فرض مع تطبيق والاعتماد على التعليم الهجين داخل الجامعات المصرية فى سبقة تعد الأولى من نوعها.اقرأ أيضا :"البحث العلمي" تطلق موقعا إلكترونيا لتلقي الاستفسارات الخاصة بجائحة كوروناوكان قد صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بشأن تقليل نسب حضور طلاب الانتساب بأن السبب في ذلك هو تخفيض الكثافة الطلابية داخل الجامعة بفصل الشتاء للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه في حالة ظهور أي أعراض لفيروس كورونا على أي من الطلاب، يتم إخطار إدارة الجامعة و يتم عزل الطالب منزليا و يتم متابعة علاجه عن طريق مستشفى الطلبة بالجامعة.وشددت جامعة حلوان على طلابها اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا من لبس الكمامة وعدم خالعها اثناء تواجد الطالب فى قاعة المحاضرات أو تواجده فى ساحة الجامعة.وكانت وحدة برامج التنمية البشرية بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، قد نظمت دورة تدريبية في التنمية البشرية تحت عنوان: "تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشريةHRM" وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة .وتتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان "تدريب المدربين TOT مناقشة مجموعة من المحاور حول مفهوم ومميزات العملية التدريبية، فلسفة التدريب، والفرق بين التدريب والتعليم، ومهارات الاتصال الفعال، وتصميم وإعداد الحقيبة التدريبية، وكيفية إعداد المادة العلمية، أساليب التدريب، مهارات الألعاب التدريبية، فنون العرض واللقاء، وإدارة الجلسات التدريبية، وأساليب التدريب، وانماط الشخصيات، وعلاج الخوف والقلق وعلاج الأفكار الهدامة، والتفكير الإبداعي وتصميم البرامج التدريبية.