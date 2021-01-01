لـ طلاب القاهرة.. تفاصيل المسابقات الـ أون لاين وكيفية المشاركة بها.. وموعد انتهاء امتحانات الميد تيرم

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- جامعة القاهرة تطلق مسابقات للطلاب أون لاين

- انتهاء امتحانات الميدتيرم بآداب القاهرة ديسمبر القادم



أعلنت جامعة القاهرة، إطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية أونلاين، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.



كما أن المسابقات تكون فى مختلف المجالات سواء الفنية او الرياضية او الثقافية وجاءت كالآتى:

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* مسابقة النحتيجب أن يكون العمل الفنى المقدم نحتا بارزا أو مجسما لا يقل أحد أبعاده عن 50 سم، ولا يزيد على 150 سم، كما لا يشترط أن يكون المجسم ذات مواد معينة.يمنح للطلاب الفائزين جوائز ماليةالمركز الاول : ٤٥٠ جنيهاالمركز الثانى : ٤٠٠ جنيهالمركز الثالث : ٣٥٠ جنيها* مسابقة المجالات الفنيةهى تكون فى الغناء الفردى و يشترط فيها ألا يزيد المقطع على ٣ دقائق، والعزف الفردى يكون عزفا لـ ٣ دقائق لأى مقطع غنائي.يمنح للطلاب الفائزين جوائز ماليةالمركز الاول : ٣٠٠ جنيهالمركز الثانى : ٢٥٠ جنيهاالمركز الثالث : ٢٠٠ جنيه* مسابقة الاشغال اليدويةوهى يقوم كل متسابق بتقديم عمل فنى واحد من الخامات الطبيعية والمصنعة مثل معادن ، خشب ، قماش ، جلد وغيرها .. ويجب الا تقل أبعاد العمل عن ٤٠ سم ولا يزيد على ١٥٠ سميمنح للطلاب الفائزين جوائز ماليةالمركز الاول : ٤٥٠ جنيهاالمركز الثانى : ٤٠٠ جنيهالمركز الثالث : ٣٥٠ جنيهاكما يتم المشاركة فى المسابقة وإرسال الأعمال المقدمة من خلال هذا البريد الالكترونى :‏ Youth.art.cu.edu.eg@gmail.comوكان أكد الدكتور الخشت، أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتي حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كأحد أهم المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الإنسان المصري، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعي.كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية اداب القاهرة ، عن العقوبات التى تقع على الطلاب فى خالة عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى .قال الدكتور شريف كامل فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الكلية تقوم بتطبيق الاجراءات الاحترازية التى وضعتها جامعة القاهرة وهى تقسيم المجموعة الى جزئين لتقليل الاعداد داخل المدرجات وللحفاظ على القاعد الاجتماعى بحيث يكون ٥٠٪؜ متواجد بالكلية وال ٥٠٪؜ الاخرى تكون اونلاين .واشار " شريف " ، ان الكلية تقوم بقياس درجات حرارة الطلاب بداية من دخولهم الكلية ثم التعقيم بالمطهرات من خلال البوابات الالكترونية الموجودة امام بوابات الكلية و عدم دخول الطلاب الا بالكمامات ومن يخالف ذلك يحرم من حضور المحاضرات .وكان قد أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على استعداد الجامعة لإجراء امتحانات الميدتيرم سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية Blackboard التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، لافتًا إلى أنه بنهاية هذا الأسبوع تكتمل عمليات التدريب على منصة الامتحانات التي بدأتها الجامعة مبكرًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة.ووجه الدكتور محمد الخشت، بتفعيل منظومة الامتحانات أونلاين وتعميمها بجميع الكليات خلال الفترة المقبلة، ورفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية.جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU تضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet الذي يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية وبأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج والدرجات وجودة الاختبارات والأسئلة.كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الميدتيرم.وقال الدكتور شريف كامل، فى خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن الكلية بدأت بالفعل فى امتحانات الميدتيرم منذ بداية الأسبوع وتستمر حتى بداية شهر ديسمبر القادم.وأضاف "شريف"، أن الامتحانات فى مقر الكلية حضوريا للطلاب داخل معامل الكمبيوتر، لأن هناك عددا من الطلاب لا تمتلك أجهزة الكمبيوتر ومن الأفضل أن تكون داخل الكلية.وأكد شريف كامل، أن الكلية تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب وهيئة أعضاء التدريس من خلال الإجراءات الاحترازية التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات وجامعة القاهرة.