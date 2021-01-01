تصدرت "مازدا" اليابانية قائمة السيارات الأكثر موثوقية، حسب مجلة Consumer Reports الأمريكية.
وتأتي "مازدا" في المرتبة الأولى من القائمة، مع حصولها على 83 من أصل 100 نقطة، فيما وصف الخبراء موديلات MX-5 Miata، وCX-30، وCX-3 بأنها الأكثر موثوقية.
أما المرتبة الثانية فجاءت لشركة السيارات اليابانية "تويوتا" التي نالت 74 نقطة، وأثنى الخبراء على موديلات Prius وCorolla وPrius Prime.
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التعليقات على مجلة أمريكية: ”مازدا” تتصدر تصنيف السيارات الأكثر موثوقية
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