

حيل بسيطة لإنقاص وزنك من غير دايت.." منهم الطعام الحار والتنفس بعمق " حيل بسيطة لإنقاص وزنك من غير دايت.." منهم الطعام الحار والتنفس بعمق "

بداية من دايت الكيتو وحتى الصيام المتقطع، جميعها أنظمة طعام تعمل على إنقاص الوزن وقد ننجح فى تنفيذها أو نتعثر بعد أول خطوة فجميعنا نعلم أن فقدان الوزن يتطلب الكثير من العمل الشاق.







ومع ذلك فقد أظهرت العديد من الدراسات أنه إذا قمتِ بتغيير بعض عاداتك اليومية، فقد يمكنك في الواقع أن تفقدى تلك الأرطال دون بذل الكثير من الجهد، وقد قام موقع "برايت سايد" بتوضيح عدد من الحيل البسيطة لإنقاص الوزن بشكل طبيعى ودون مجهود عليك تجربتها، وهى:

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1. تنفسى بعمق:التنفس العميق يخفض مستوى الكورتيزول، وهو هرمون ينظم زيادة الوزن والتوتر، بالإضافة إلى ذلك، عن طريق زيادة كمية الأكسجين التي تتنفسيها، فإنك تسرعين عملية التمثيل الغذائي، وإذا قمت بالزفير أسرع من المعتاد، فإنك تقضي على المزيد من ثاني أكسيد الكربون، مما يجعل الخلايا تستخدم المزيد من الطاقة.2. الجلوس بشكل مستقيم:يعد الجلوس بشكل مستقيم، سواء كنت تعملين أو تأكلين أو تشاهدين فيلمًا، طريقة ممتازة لفقدان الوزن بسرعة وفعالية، فهذه العادة البسيطة تقلل من مستوى الكورتيزول في جسمك وتتطلب طاقة أكثر مما تعتقدين.3. تناول الطعام الحار:تحتوي الأطعمة الحارة على مادة الكابسيسين، وهو مكون يسرع عملية حرق الدهون في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فهو يخفض الدهون في الجسم، لأنه يحفز بشكل طبيعي تدمير الخلايا الدهنية، علاوة على ذلك، فإن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 20٪ لمدة 30 دقيقة على الأقل، وخلال هذه الفترة، سيحرق جسمك الدهون، دون أن تبذلى مجهود.4. تناول الطعام أمام المرآه:إنها حقيقة مثبتة أنه إذا رأيت نفسك تتناولين طعامًا، فإنك تأكلين أقل، في المرة القادمة التي تتناولين فيها الغداء، ضعى مرآه أمامك، سيساعدك هذا على تجنب الإفراط في تناول الطعام.5. صعود السلالم:استخدمى السلالم بدلا من المصعد، وفقًا لجامعة نيو مكسيكو، فإن صعود السلالم يوميًا يمكن أن يساعدك على خسارة الوزن بدون مجهود يذكر.6. شرب كأسين من الماء قبل كل وجبة:يوصي الخبراء بشرب كأسين كبيرين من الماء قبل كل وجبة لتجنب الإفراط في تناول الطعام، هذه العادة البسيطة تجعلك تشعرين بالشبع، لذلك تأكلين أقل، كما أنه يساعد على منع الأكل بنهم ويسرع عملية الأيض، ونتيجة لذلك يحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية.7- الأكل ببطء:عندما تمضغين ببطء فإنك تمنحين عقلك الوقت الكافي لتلقي إشارة الشبع تلك، ويساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي تقليل تناول السعرات الحرارية.8. أخذ حمام ساخنوجد باحثون من جامعتي لوبورو وليستر أن أخذ حمام ساخن يحرق نفس الكمية من السعرات الحرارية مثل المشي لمدة 30 دقيقة.