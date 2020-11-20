

مصر.. 3 وزراء يناقشون سبل دعم القطاع السياحي وتحفيز نشاط الطيران مصر.. 3 وزراء يناقشون سبل دعم القطاع السياحي وتحفيز نشاط الطيران

عقد طارق الملا وزير البترول المصري و خالد العناني وزير السياحة محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى الاجتماع الثالث لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تدعم القطاع السياحي وتحفز نشاط الطيران، وذلك فى ضوء حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وسعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية .



وأوضح طارق الملا، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية الهامة والعمل على تذليل التحديات التى تواجهها، بحسب بيان صار اليوم.



وأشار إلى أن قطاعي السياحة والطيران من القطاعات الاقتصادية الحيوية التى تأثرت بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف أن هناك تنسيق مستمر وتعاون كامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمبادرات الجديدة التى سيتم دراستها وبحث آليات تنفيذها خلال الفترة القادمة لدعم برنامج تحفيز الطيران للمقاصد السياحية المصرية.وخلال الاجتماع استعرض خالد العناني الإجراءات والحوافز التي قدمتها الدولة لمساندة القطاعى السياحى لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، مثمناً جهود ودعم وزارة البترول لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر من خلال مبادرتها بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون للمقاصد السياحية إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، والتى تم تطبيقها مطلع مايو الماضى، خاصة وأن نشاط الطيران يُعد أحد العوامل المؤثرة فى القطاع السياحي .ومن جانبه أشاد محمد منار بجهود ودعم وزارة البترول المستمر لقطاع الطيران، ونجاحه فى توفير وقود الطائرات بمختلف مطارات مصر، وأن هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارتين فى هذا المجال.حضر الاجتماع عابد عز الرجل الرئيس التنفيذي لهيئة للبترول والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول للنقل والتوزيع ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والاثار.