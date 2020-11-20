

ارتفاع الدولار الأسترالي واليورو مع بدء عملية انتقال السلطة في أمريكا ارتفاع الدولار الأسترالي واليورو مع بدء عملية انتقال السلطة في أمريكا

ارتفعت العملات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة مثل الدولار الأسترالي اليوم الثلاثاء بعدما سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.



وكان الدولار النيوزيلندي من أكبر الرابحين بما يصل إلى 0.9 بالمئة، ليرتفع لأعلى مستوى في

عامين عند 0.6985 دولار بعدما طلبت الحكومة النصيحة من البنك المركزي بشأن كيفية المساعدة في

استقرار أسعار العقارات ما دفع بعض المستثمرين لتصفية رهانات على المزيد من التيسير النقدي.



وسمح ترامب لإدارة الخدمات العامة بالمضي قدما في عملية انتقال السلطة لبايدن، رغم تعهده

بمواصلة الجهود للطعن على نتائج الانتخابات.

قد يعجبك أيضا...

وقال حلفاء ديمقراطيون لبايدن إنه من المتوقع أن يرشح جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحاديالسابقة لمنصب وزيرة الخزانة، مما شجع المستثمرين، إذ تدعو لزيادة الإنفاق الحكومي لانتشال الاقتصاد من الركود بسبب فيروس كورونا.ومقابل سلة من العملات، هبط الدولار 0.12 بالمئة إلى 92.396 ليحوم مرتفعا قليلا عن أعلى مستوىفي ثلاثة أشهر عند 92.013 الذي سجله أمس الاثنين.وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7313 دولار أمريكي، بينما زاد اليورو 0.1 بالمئة إلى1.1852 دولار.وعاني الدولار أيضا بعد أن عززت استرازينيكا شهية المستثمرين للمخاطرة بقولها إن لقاحها لكوفيد-19 قد تصل فعاليته إلى 90 بالمئة، وإنها تستعد لتقديم بيانات للسلطات في أنحاء العالم تتيح لهاالحصول علي موافقة مشروطة أو مبكرة.