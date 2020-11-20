

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء.. وتسجل 700-750 جنيها لطن الأسمنت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء.. وتسجل 700-750 جنيها لطن الأسمنت

سجلت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 24-11-2020 استقرارا فى السوق المحلى حسبما أعلنت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.



وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الأسمنت 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع و يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن.



وأشارالزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.



وأضاف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن أسعار الحديد سجلت 10100 - 10600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10300 - 10800جنيها للطن.



وكان سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، قال إن ارتفاع سعر حديد التسليح بقيمة 500 جنية فى الطن جاء بعد الزيادة العالمية فى أسعار خامات الحديد بقيمة 40 دولارا فى الطن خلال الأسبوعيين الماضيين.



كما أنها فى ارتفاعات يومية خلال الفترة الحالية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز على المصانع ضعف السعر العالمى للطاقة، حيث يضخ سعره فى مصر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع عالميا بما يتراوح من 1.5 إلى 2 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.