مقتل إسرائيلييَن في تحطم طائرة في النقب

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مقتل إسرائيلييَن في تحطم طائرة

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيليين اثنين قتلا جراء تحطم طائرة فيما يبدو أنها مدنية في منطقة النقب الغربي.

وتحطمت طائرة خفيفة خاصة في كيبوتس "مشمار هنيغيف"، قرب "أوفاكيم" ورهط ما أدى إلى مقتل ركابها.

وأفادت وسائل إعلام بتحطم مروحية إسرائيلية في منطقة راهاط قرب بئر السبع جنوب فلسطين.

وأكد الإعلام العبري أن سيارات الاطفاء هرعت لمكان الحادث.

المصدر: أفادت صحيفة "معاريف" العبرية

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