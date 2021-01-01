علاج تقلصات البطن بطرق بسيطة



تقلصات البطن تقلصات البطن

تقلصات البطن هي تشنجات يعاني منها كثير من الأشخاص من وقت لآخر، ولا يستطيع أن يتحملها بعض الأفراد، حيث انها تصيب بعض أجزاء الجسم بالتشنجات العضلية.



كما يحدث تقلصات البطن بسبب تجمع الغازات التي تعمل على اضطراب واضح في الجهاز الهضمي لتكون النتيجة تقلصات.



علاجات تقلصات البطن .. هناك بعض الأدوية الشائعة التي يمكن أن تساعد في الحد من آلام البطن والتقلصات الناتجة عن القولون، أو الدورة الشهرية، كما أن تؤدي التقلصات إلى الإصابة بالإسهال.

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وهناك العديد من الطرق لعلاج تقلصات البطن من المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.علاج تقلصات البطن والغازاتبعض العلاجات المنزلية للتخلص من الغازات المحتبسة تعمل بشكل أفضل لبعض الأشخاص أكثر من غيرهم، فهناك بعض الأشخاص لا تميل إلى تناول الأدوية الطبية، وتميل أكثر إلى الطرق الطبيعية.وحسب موقع "Healthline"، تعرف على علاجات بسيطة للتخلص من تقلصات البطن والغازات.1- تمارين اليوجا- استلق على ظهرك ومد رجليك بشكل مستقيم مع وضع قدميك معًا.- اثني ركبتيك وضعي ذراعيك حولهما.- اسحب ركبتيك إلى صدرك.- اسحب رأسك إلى ركبتيك، يمكنك أيضًا إبقاء رأسك مسطحًا ، إذا كان ذلك أكثر راحة.- حافظ على الوضع لمدة 20 ثانية أو أكثر.أعشابشرب الأعشاب الساخنة تساعد في علاج تقلصات البطن بشكل كبير، ومن أبرز تلك الأعشاب:يانسونكراويةكزبرةالشمرةالكركم3- خل حمض التفاحإذابة 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه هو علاج تقليدي لإطلاق الغازات.علاج تقلصات البطن والإسهالعلاج مغص البطن والإسهالأعراض تقلصات عضلات البطنوحسب موقع "webmd"، نستعرض أعراض تقلصات البطن التي يجب أن تبدء في العلاج عند الشعور بها.الإسهال.آلام في المعدة.اضطراب المعدة والتقيؤ.آلام في العضلات أو صداع.حمى منخفضة.أسباب تقلصات البطن المستمرة1- اضطرابات في الجهاز الهضمي.2- عسر الهضم.3- الإمساك.4- التدخين.5- الإفراط في تناول الطعام.6- الضغط العصبي.علاج المغص والامساك1- تناول الفاكهة الملينة مثل الموز.2- يفضل تناول الخضروات النيئة، لأنها تتمتع بقوة أكبر لتسريع العبور المعوي.3- تفضل تناول الحبوب الكاملة، مثل الأرز ودقيق القمح والمكرونة ومقرمشات الحبوب الكاملة.4- تناول البذور مثل بذور الشيا وبذر الكتان والسمسم في العصائر والسلطات والزبادي.5- شرب الماء بكثرة.ونود أن ننوه أن تلك المعلومات الواردة في التقرير ما هي إلا ابحاث ودراسات يجب الرجوع إلى الطبيب المختص عنها للتأكد من العلاج المناسب للحالة المرضية.