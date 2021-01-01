قد يلحقان بمباراة الزمالك.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن وليد سليمان وكهربا



وليد سليمان وكهربا وليد سليمان وكهربا

كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات إصابات كورونا داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قبل مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "ممكن خلال 48 ساعة جماهير الأهلى تسمع خبر كويس خاصة عن وليد سليمان، الأهلى لام على وليد بعد إعلانه عن إصابته بكورونا بسبب 3 حاجات، وليد خضع لأشعة صدر طلعت سليمة وتحليل دم طلع سليم والمسحة فقط هى ما أكدت أنه مصاب، وفى أمل إنه مع مسحة كاف يتحول لسلبى".



وأضاف: "كهربا حالته بتتحسن وممكن يلحق المباراة، وصالح جمعة حالته جيدة بحسب تأكيد الأهلى ولا صحة لتدهور حالته".

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وجه المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، رسالة إلى عشاق نادي الأهلى والزمالك قبل المباراة المرتقبة بينهما فى نهائى دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة.وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "من نيويورك لحبايبي وأهلي شعب مصر الغالية علي".وأضاف: "سعيد جدا أن نهائي كأس أفريقيا في مصر الحبيبة وطرفي النهائي أعرق وأعظم فريقين في أفريقيا، أتمناها للنادي الأهلي طبعا وكابتن بيبو أعظم من لمس الكرة في أفريقيا يشيل الكأس، ولو فاز الزمالك برضة فريق كبير ونبارك له بروح رياضية".وتابع: "أهم حاجة الكأس يبقى مصري.. وأبارك لمعالي أخي أشرف صبحي، وزير الرياضة، النجاحات في الرياضة المصرية في ظل قيادة فخامة والدي الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله.. بحبكم وبحب مصر ومحروسة بإذن الله".وفى هذا السياق، اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرارا سريا بعدم الإعلان رسميا عن هوية حكم مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.وجاء قرار الكاف بفرض حالة كبيرة من السرية على اسم حكم المباراة ورفض الإعلان عنه بشكل رسمي، وذلك قبل المباراة بساعات قليلة تصل إلى 24 ساعة فقط، بسبب خضوع الطاقم التحكيمى بالكامل إلى مسحة كورونا قبل إدارة المباراة.ويفضل الكاف عدم الإعلان الرسمي عن حكام نهائى أبطال أفريقيا إلا بعد خضوع الطاقم بالكامل سواء حكم الساحة أو المساعدين أو طاقم حكمي الفيديو إلى مسحة كورونا حتى لا يضطر إلى تغيير أحد بعد الإعلان الرسمي.