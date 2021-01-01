نفت مصادر حكومية صحة المنشور المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.
واكدت المصادر، ان المنشور المتداول "مزوَّر"، ولم يصدر قرار من الدكتور مصطفي مدبولي بهذا الشأن، مشيرة الى أن الدراسة لم تعلق بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين كما زعم المنشور المتداول .
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التعليقات على مصادر حكومية تكشف حقيقة قرار رئيس الوزراء تعليق الدراسة بسبب كورونا
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