عالم أزهري: من يصبر على وفاة ابنه بعد ولادته يُبنى له بيت في الجنة



الشيخ أحمد الصباغ الشيخ أحمد الصباغ

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه لا شك أن فقد الولد من المصائب العظيمة على من وقعت عليه، فمن صبر عليها ورضي بقضاء الله وقدره، حصل له هذا الأجر العظيم بفضل الله وكرمه.



وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال « توفي لي ابن بعد الأسبوع الأول من ولادته فهل ننال الأجر الذي ورد في الأحاديث لمن فقد وليده؟»، أنه إذا ولد طفل وبعد ولادته توفى فنفعل معه ما نفعله مع الإنسان المعتاد فنغسله ونكفنه ونصلى عليه وندفنه وجوبا طالما استهل الدنيا صارخًا.



وأشار الى أنه إذا مات في بطن أمه ونزل ميتا فيغسل ويكفن ويدفن ولكن لا يصلى عليه لأنه لم يستهل صارخًا.

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أجر من مات له ولد وصبر عليه.. مكافأة ربانية تعرف عليهاأوضح الشيخ أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر الشريف، أجر من مات له ولد وصبر عليه، مؤكدًا أن الله تعالى يأمر الملائكة بأن يبنوا له بيتًا في الجنة يسمى بيت الحمد.وأوصى «الصباغ»، خلال لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء، المذاع عبر فضائية «النهار»، كل أب وأم مات أحد أبنائهم، بأن يصبروا ويحتسبوا لأن فى الجنة قصرًا يسمى بقصر العفو يدخله من استرد الله أمانته ولدًا كان أو أنثى، منوهًا بأنه لو صبر الأب والأم بنى الله لهم بيتًا فى الجنة.واستشهد على أجر من مات له ولد وصبر على موته بما روي عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ: «ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ».واستدل أيضًا على أجر من مات له ولد وصبر بما وورد في الصحيحين أجر خاص لمن توفي له أكثر من طفل فصبر واحتسب فعن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنْ النَّارِ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ» أخرجه البخاري (99 ) ومسلم (4786 ).وواصل: وفي رواية عند البخاري ( 1292 ) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»، موضحًا أن هذه الأحاديث تبين أن من توفي له ولدان أو أكثر فصبر عليهما أنه موعود بالجنة، والنجاة من النار.امرأة وضعت طفلها وهو ميت ودفنوه فهل يصلون عليه؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة، وذلك خلال لقائه ببرنامج مشكلات من الحياة المذاع عبر فضائية "اقرأ".وأجاب بأنه إذا كان عمر الجنين أكثر من 4 أشهر فإنه يكون قد اكتسب الكرامة الإلهية عندما نزل عليه ملك ونفخ فيه الروح حتى لو ولدته أمه ميتا فلابد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه فله كل الكرامة التى يجب أن تفعل للإنسان.علي جمعة: حالة واحدة لا يصلى فيها على الطفل المتوفيقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن الطفل الذي توفي بعد ولادته ولو بدقائق إذا استهل الحياة صارخا يعتبر إنسانا طبيعيا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، وينال والديه الأجر كاملا . أما إذا نزل من بطن أمه ولم يصرخ لا يصلى عليه.وأضاف جمعة خلال رده على سؤال شخص يقول: " توفي لي ابن بعد ولادته بأسبوع فهل ننال الأجر الذي ورد لمن فقد ولده؟ قائلا: أما إذا مات الجنين في بطن أمه يتم تغسيله وتكفينه ولا يصلى عليه، لأنه لم يأت إلى الحياة أصلا . فالصراخ بعد الولادة شرط أساسي للصلاة عليه.حكم الصلاة على الجنين السقط وكيفية التكفين والغسل؟نوه الشيخ عويضة، عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الجنين إذا خرج حيًّا وصرخ ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن بغير خلاف عند العلماء.وألمح «عويضة» إلى أن الجنين إذا خرج سقطًا بعد أربعة أشهر من الحمل فيغسّل ويكفن وتصلي عليه الجنازة ويدفن، أما إذا كان قبل أربعة أشهر فلا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن فقط إكرامًا له، معللًا ذلك بأن الروح لا تنفخ في الجنين إلا بعد أربعة أشهر.