علامة في الجهاز الهضمي تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة .. اكتشفها



سرطان الرئة سرطان الرئة

كشف تقرير جديد، أنه لا ينتج عن سرطان الرئة عادة أي أعراض أو علامات حتى يتطور، ولكن هناك علامة واضحة في الجهاز الهضمي تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة، وتظهر عند تناول الطعام.



سرطان الرئة هو شكل خطير من أشكال السرطان حيث تنمو الخلايا غير الطبيعية بشكل لا يمكن السيطرة عليه في الأعضاء المسؤولة عن امتصاص الأكسجين، مثل جميع أنواع السرطان، ويعد التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية لتحسين نتائج البقاء على قيد الحياة.



وتعد إحدى هذه العلامات الواضحة هي صعوبة البلع، والمعروفة أيضًا باسم عسر البلع.

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ووفقًا لمؤسسة Roy Castle Lung Cancer Foundation ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن والجفاف، ويمكن أن يكون مؤلمًا للغاية، يمكن أن يكون سببها السرطان أو الالتهابات مثل مرض القلاع أو الآثار الجانبية للعلاج مثل العلاج الإشعاعي.تشمل الأعراض الأخرى:سعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيعسعال طويل الأمد يزداد سوءًاالتهابات الصدر التي تستمر في العودةسعال الدموجع أو ألم عند التنفس أو السعالضيق التنفس المستمرالتعب المستمر أو نقص الطاقةفقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.وحسب موقع "express"، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بـ سرطان الرئة، على الرغم من أن وجود أي من عوامل الخطر هذه لا يعني أنك ستصاب بالسرطان بالتأكيد.تدخين التبغ هو أكبر سبب لسرطان الرئة في المملكة المتحدة.وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، فإن حوالي سبعة من كل 10 سرطانات الرئة سببها التدخين، وهذا يشمل استنشاق دخان سجائر الآخرين.وبحسب الجمعية الخيرية، فإن بعض المواد تزيد من خطر الإصابة بـ سرطان الرئة، وتشمل هذه المواد الأسبستوس والسيليكا وعوادم الديزل، يمكن أن يتعرض الأشخاص لها من خلال عملهم.تشير الأبحاث أيضًا إلى أن التعرض لأبخرة الديزل على مدى سنوات عديدة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.أظهرت إحدى الدراسات أن خطر الإصابة بسرطان الرئة يزيد بحوالي 33 % إذا كنت تعيش في منطقة بها مستويات عالية من غازات أكسيد النيتروجين (تنتج في الغالب عن طريق السيارات والمركبات الأخرى).يمكن لأمراض الرئة السابقة أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة - وعادة ما تكون هذه المخاطر أعلى لدى المدخنين ، كما تقول أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.تحذر المؤسسة الخيرية من أن "خطر الإصابة بسرطان الرئة يكون أعلى إذا كنت مصابًا بمرض الانسداد الرئوي المزمن أو عدوى الرئة (الالتهاب الرئوي) مقارنةً بالأشخاص الذين لا يعانون منه".مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) هو أمراض الرئة طويلة الأمد مثل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن.يحدث مرض الانسداد الرئوي المزمن عادةً بسبب التلف طويل الأمد الذي يصيب رئتيك نتيجة استنشاق مادة ضارة ، عادةً دخان السجائر.