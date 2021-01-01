تحرك جديد من الأولمبية لمنع مرتضى منصور من حضور نهائى إفريقيا



مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا إلى اتحاد كرة القدم خلال الساعات الماضية تطالب بمنع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ،من حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلى فى نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة .



وأكدت اللجنة الأولمبية فى خطابها إلى اتحاد الكرة ضرورة مخاطبة الكاف من جانب الاتحاد لمنع مرتضى منصور من حضور المباراة النهائية كونه صادر قرار ضده بالإيقاف لمدة 4 سنوات ومنعه من التواجد فى أى نشاط رياضى .



وكان مرتضى منصور أكد حضوره المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلى لدعم الفريق الأبيض ومؤازرته لحصد لقب الأميرة السمراء والفوز على الأحمر .

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وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الكروي قبل مباراة الأهلي المقرر لها مساء الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.وقال مرتضى منصور للاعبي الزمالك:”أنا سعيد بالروح القتالية التي ظهرتم عليها أمام نادي مصر وكنا نلاعب المنافس والحكم محمود عاشور الذي بذل كل جهد من أجل خسارتكم بعدم احتساب هدف وركلات جزاء.. أتمنى أن تكون الروح مستمرة في الفترة المقبلة مع المدرب العبقري الذي استطاع تغيير شكل الفريق بالتغييرات”.وأضاف : “مباراة الجمعة أمام الأهلي، لا أريد أن أرى أي احداث التي رأيتها في مباراة السوبر المصري بالإمارات، البلد لا تحتمل أي استفزازات .. أريد أن أفوز على الأهلي لكن بشرف، وعلينا أن لا نستجيب لأي استفزازات من لاعبي الأهلي وأريد التركيز حتى نفوز.. الزمالك لا يقع طالما يملك النادي جماهير بالملايين .. الفوز يجلب السعادة للجماهير ويثقون فيكم ويقفون خلفكم .. جماهير الزمالك هي أعظم جماهير رأيتها في حياتي وما أشاهده من مساندة يدل على أنه جمهور عظيم وعليكم اسعادهم”.وتابع: “هل كان هناك أمل بالفوز على الترجي في قطر؟ أو الهلال في السعودية، أو الأهلي في السوبر أو الدوري، والفوز على الرجاء في المباراتين.. لا أجد فريقا أفضل منكم في أفريقيا وثقوا في أنفسكم وفي موهبتكم .. كل لاعبي الزمالك ممتازون.. لا أريد الحديث عن المكافآت لأنها ليست القضية، هدفنا هو إسعاد الجماهير التي تحارب الجميع من أجلكم، أريد أن أرى كلا منكم أن يلعب بأعصاب هادئة وأن يثق كل لاعب أنه أفضل لاعب في أفريقيا في مركزه.. ألعبوا بأعصاب هادئة والتوفيق من الله .. القدر كتب أن يتعرض أوناجم للإصابة ويدخل بدلًا منه أسامة فيصل الذي كان خارج القائمة لكنه ظهر في القائمة وشارك في اللحظات الأخيرة ليسجل هدف أعاد الأمل للزمالك”.