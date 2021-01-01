جبهة تيجراي تعلن تدمير فرقة عسكرية كاملة لـ الجيش الإثيوبي

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صورة الخبر: جبهة تيجراي
جبهة تيجراي

أعلنت جبهة تيجراي اليوم، الثلاثاء، تدمير الفرقة 21 الآلية التابعة للجيش الإثيوبي بالكامل، في تخوم ميكلي عاصمة الإقليم؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة في نبأ عاجل لها.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له حول لنزاع الدائر في منطقة تيجراي الانفصالية الإثيوبية؛ وذلك بناءً على طلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب أفريقيا و«سان فنسان وغرينادين».

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن المجلس سيلتئم في اجتماع مغلق سيعقده عبر الفيديو، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كان سيصدر في أعقابه بيان رئاسي أم لا.

وكان رئيس الوزرا الإثيوبي، آبي أحمد، قد شن عمليات عسكرية قبل أسبوعين بعد اتهام جبهة تحرير تيجراي، التي تدير الإقليم، أقصى شمال إثيوبيا المتاخم لإريتريا والسودان، بمهاجمة معسكر للجيش.

ويأتي الصراع بعد أشهر من التوتر المتزايد بين الحكومة الفيدرالية وأقسام من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

المصدر: elbalad

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