أعلنت جبهة تيجراي اليوم، الثلاثاء، تدمير الفرقة 21 الآلية التابعة للجيش الإثيوبي بالكامل، في تخوم ميكلي عاصمة الإقليم؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة في نبأ عاجل لها.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له حول لنزاع الدائر في منطقة تيجراي الانفصالية الإثيوبية؛ وذلك بناءً على طلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب أفريقيا و«سان فنسان وغرينادين».
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن المجلس سيلتئم في اجتماع مغلق سيعقده عبر الفيديو، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كان سيصدر في أعقابه بيان رئاسي أم لا.
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التعليقات على جبهة تيجراي تعلن تدمير فرقة عسكرية كاملة لـ الجيش الإثيوبي
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