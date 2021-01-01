أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يفصلنا أقل من شهر عن فصل الشتاء والذى سيبدأ يوم 21 ديسمبر القادم، لذلك نشهد التقلبات الجوية والتى تعد سمة من سمات الخريف، لافتة إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس بداية من الغد الأربعاء.
وأضافت الدكتورة إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى، أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الجمعة القادم، منوهًا ان يومى الأربعاء سنشهد حالة أمطار رعدية غزيرة خاصة على السواحل الشمالية ومطروح والسلوم.
وأوضحت أن الأمطار ستكون ما بين رعدية وغزيرة على محافظات الوجه البحرى، مؤكدة أن شمال الصعيد تشهد أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، مضيفة أنه بداية من الجمعة ستقل حدة الامطار على المحافظات بالوجه البحرى والسواحل الشمالية.
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التعليقات على أمطار رعدية.. الأرصاد الجوية تحذر من موجة شتوية تبدأ من الغد وحتى نهاية الأسبوع
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