طبيب المنتخب يكشف – سبب تدرب النني مصابًا بكورونا.. ورغبة هاني في السفر إلى توجو



محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن كواليس معسكر نوفمبر الأخير الذي شهد عضة إصابات عضلية وكورونا على حد سواء.



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وصرّح أبو العلا عبر صدى البلد: "الجهاز الفني لمنتخب مصر أجرى مسحة إضافية يوم أمس وخرجت سلبية".



وتابع: "من أصيبوا بـ كورونا في المعسكر هم صلاح والنني وكوكا.. بعدهم ظهرت إيجابية عينة شريف وجبر والونش تباعا، وبما أن الأعراض تظهر في فترة بين 3 إلى 5 أيام، فلا أستطيع التأكيد بالإيجاب أو النفي أنهم أصيبوا في المعسكر".

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وكشف: "هدفنا الأساسي هو عدم حدوث تفشي للعدوى في المعسكر، وأن نسيطر على أصحاب العينات الإيجابية مبكرا".وبرر أبو العلا تدرُب النني في توجو رغم إصابته بكورونا بالفعل: "الأمر كان خارج عن إرادتنا لأننا أجرينا المسحة عند وصولنا توجو وقد تأخرت نتيجتها ولم تصلنا إلا بعد نهاية التدريب، مع الأخذ بالاعتبار أن مسحته قبلها بـ 16 ساعة كانت سلبية".وتابع: "عندما يكون الأمر تحت سيطرتنا يكون الوضع مختلفا في مسحة 9 نوفمبر في مصر تأخرت نتيجة المسحة ساعتين، وبناءً عليه أجّلنا التدريب لمدة ساعتين بالاتفاق مع حسام البدري، ولم يتحرك اللاعبون نحو الملعب إلا بعد ظهور نتيجة المسحة".وتحوّل للحديث عن إصابة محمد صلاح: "هل أصيب صلاح بـ كورونا في زفاف شقيقه؟ ربما نعم وربما لا، لا يمكن الجزم".وأكمل: "هل كان يجب عليه حضور زفاف شقيقه في ظروف الوباء؟ سأتحدث بشكل عام كطبيب، لو كان زفاف أخي سأحضر وألتزم بالتدابير الاحترازية، لكن في كل الأحوال لا نستطيع التأكيد إن كان الزفاف مصدر العدوى أم لا".كما أوضح حالة كوكا الذي لا يزال يعاني من الفيروس حتى الآن: "كوكا في حالة صحية جيدة، نُخضعه لمسحات تباعًا إلى أن تتحول عينته إلى سلبية وعندها يستطيع السفر إلى اليونان".وتطرق أبو العلا للرد على التقارير التي اتهمته بتشخيص إصابة طاهر محمد طاهر بشكل خاطئ وتسببه في إصابة محمد هاني وأيمن أشرف.وقال أبو العلا: "هؤلاء الأشخاص الذين يخرجون هذه التقارير قادمون من كوكب آخر، أو يعتقدون أنني إسرائيلي ربما. كلمة التشخيص الخاطئ تستفزني لأن هناك آشعة قادرة على تحديد درجة الإصابة، هذا كلام مغلوط بشكل فظيع".وأكمل: "أيمن أشرف اشتكى من إجهاد وأراد إكمال المباراة، لكن حسام البدري فضّل إخراجه فورا".وأضاف: "محمد هاني اشتكى من إصابته بعد المباراة، وهي إصابة بسيطة بالمناسبة وهو يتدرب الآن بالفعل. لقد أراد حتى السفر معنا إلى توجو، وهذا كان حقنا وفقا للوائح، لكننا لم نتحل بالعند وتصرفنا بشكل حكيم لمصلحة اللاعب وفضّلنا عودته لناديه".وأتم: "تشخيصي لإصابة طاهر هو شد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، وغيابه يمتد لحوالي 3 أسابيع".