نفى مصدر مقرب من اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي تدهور صحته في الساعات الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "صالح جمعة صحته جيدة ومستقرة وفي تحسن دائم".
وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "لا صحة لما يتردد مؤخرا عن تفاقم حالة صالح".
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التعليقات على خاص مصدر مقرب من صالح لـ في الجول: حالته مستقرة ولا صحة لما يقال
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