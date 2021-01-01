خاص مصدر مقرب من صالح لـ في الجول: حالته مستقرة ولا صحة لما يقال

آخر الأخباراخبار الرياضة › خاص مصدر مقرب من صالح لـ في الجول: حالته مستقرة ولا صحة لما يقال

صورة الخبر: صالح جمعة
صالح جمعة

نفى مصدر مقرب من اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي تدهور صحته في الساعات الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا.


وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "صالح جمعة صحته جيدة ومستقرة وفي تحسن دائم".

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "لا صحة لما يتردد مؤخرا عن تفاقم حالة صالح".

وتابع "صالح حالته مستقرة وفي تحسن ولا صحة لما يُقال".

ونشرت في الساعات القليلة الماضية بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم بتدهور حالة صالح جمعة، وهو ما نفاه المصدر المقرب من اللاعب.

وأعلن الأهلي إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.

ويستعد الأهلي للمواجهة المنتظرة أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خاص مصدر مقرب من صالح لـ في الجول: حالته مستقرة ولا صحة لما يقال

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90789

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager