عميد دار علوم يكشف كيف يحصل الطلاب على خدمات صندوق التكافل الاجتماعى

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كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن الخدمات التى يقدمها صندوق التكافل الاجتماعى لطلاب جميع الفرق .



وقال الدكتور عبد الراضى رضوان فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الطلاب الذين يريدون الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعى عليهم تقديم الاوراق وتقديمها الى شؤون الطلاب تقوم الكلية بفحص الاوراق والتأكد منها ومن يستوفى الشروط يستفيد من الخدمات المقدمة ، سواء دفع المصروفات و تقديم المقررات الدراسية بالمجان .



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وكان قد اشارالدكتور عبد الراضي رضوان ، إن المصروفات الدراسية يتم سدادها الكترونيا من خلال الخدمات الالكترونيه مثل (خدمة فوري) والفيزا الخاصة بالطلاب ، تسهيلًا على الطلاب في سداد الرسوم الدراسية ومنعا للتكدسات والتجمعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المقررة.وأضاف "عبدالراضي أن الكلية مستعدة لاستقبال طلابها في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا حيث يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة والالتزام بها من قبل الطلاب والعاملين بالكلية موضحا أنه تم تشكيل لجنة بالكلية لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقديم مقترحات وآراء لتطويرها.وأشار عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة إلى أن الكلية قد شكلت لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالنسبة للطلاب والعاملين بالجامعة، ويتم تقديم اقتراحات من قبل اللجنة لتحسين ومتابعة تطبيق هذه الإجراءات ومعرفة مدى التزام الطلاب وجميع العاملين بالكلية بها.وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن هذه اللجنة المشكلة بناءا على قرار نائب رئيس الجامعة تضم العديد من الاساتذة والإداريين والمشرفين الأمنيين لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية المقررة ، موضحا أنه تم وضع الجداول الدراسية وفقا للتعليم الهجين وتقسيم الطلاب على مجموعات ، بحيث تحضر كل مجموعة وفقا للأيام المقررة لها للحضور بمقر الجامعة وباقي الايام يكون التعليم (أونلاين) من خلال طرح المقررات والبرامج الدراسية على منصات التعليم الالكتروني .وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد شدد على النواب وعمداء الكليات والمعاهد ، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات، كما وجه بمنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بإرتداء الأقنعة والتباعد الإجتماعي وإلا يحرم الطالب من حضور المحاضرة مع تحويله إلى التحقيق.وشدد رئيس جامعة القاهرة ، على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.