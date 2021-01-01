عميد آثار القاهرة يكشف عن شكل امتحانات الميد تيرم وكيفية إجرائها



كلية الآثار بجامعة القاهرة كلية الآثار بجامعة القاهرة

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة عن طبيعية امتحانات الميد تيرم هذا العام وطبيعة الأسئلة الخاصة بها ، وكذلك كيفية إجراؤها سواء الكترونيا من خلال المنصة التعليمية الخاصة بالكلية ، أو من خلال حضور الطلاب بمقر الكلية والمعامل الخاصة بها .



وأوضح "رجب" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن طريقة وضع الاسئلة في امتحانات الميد تيرم ترجع إلى طبيعة المادة ودكتور المادة ، نظرًا لوجود العديد من الخصائص والمميزات المتاحة على منصة الامتحانات الالكترونية ، والتي تتيح مرونة في طرق إجراء الامتحانات بأشكال مختلفة عليها .



وأضاف عميد كلية الآثار ، أن بعض المواد ستكون الامتحانات الخاصة بها عبارة عن أسألة صح وخطأ وأسألة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية ، والبعض الآخر ستكون الأسئلة الخاصة بها اختيار من عدة صور .

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فطريقة طرح الأسئلة متوقف على الاتفاق بين دكتور المادة وتلاميذه وكذلك طبيعة كل مادة ، فمثلًا مادة اللغة الإنجليزية تكون أسئلتها اختيار من متعدد وصح وخطأ ، ومادة الفنون مثلًا تكون أسئلتها اختيار من بين عدة صور .كما أكد "رجب" على أن الكلية تقوم بالتعقيم المستمر للقاعات وجميع الأماكن بالاضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية ودخولهم من بوابات التعقيم والزامهم بارتداء الكمامات ومنع التجمعات ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية .وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أكد على النواب وعمداء الكليات والمعاهد ، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات، كما وجه بمنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بإرتداء الأقنعة والتباعد الإجتماعي وإلا يتم تحويل الطلاب المخالفين إلى التحقيق .وشدد رئيس جامعة القاهرة ، على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .