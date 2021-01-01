عميد دار علوم لصدى البلد: لا يوجد امتحانات ميدتيرم بالكلية.. وتقييمات للطلاب في أعمال السنة



كلية دار العلوم بجامعة القاهرة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة

قال الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة إنه لا يوجد امتحانات ميد تيرم بالكلية، ولكن يوجد تقييمات واختبارات للطلاب في أعمال السنة.



وأضاف "رضوان" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه بالنسبة للتحويلات فهي خاصة بالدراسات العليا وبالنسبة لمرحلة البكالوريوس يكون التحويل من خلال مكتب التنسيق، كما أنه لا يوجد تحويل أقسام وإنما تحويل شعب.



وأوضح "رضوان" أن الكلية تعتمد في طرح مقرراتها وبرامجها الدراسية على المنصات التعليمية الخاصة بالكلية بجانب الكتب الدراسية التي تطرحها الكلية.

قد يعجبك أيضا...

وأشار إلى أن الكلية تخصص ساعتين يوميا لعمليات التعقيم والتطهير بالكلية وقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية سواء بالنسبة للطلبة أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا استعداد الكلية لاستقبال طلابها في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا.وكان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة قد أوضح أن الكلية ليس بها أنشطة طلابية حاليا وذلك طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.وأضاف في تصريح لموقع صدى البلد، أن هناك عدة دورات تدريبية يتم تنظيمها للطلاب بعيدا عن الأنشطة الطلابية، وذلك مراعاة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتطلب تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.كما أوضح عميد كلية دار العلوم أنه لن يتم تطبيق غرامات محددة على الطلاب في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولكن سيمنع الطلاب من الدخول إلى الحرم الجامعى في حالة عدم الالتزام بارتداء الكمامة.وشدد "رضوان" على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها المجلس الأعلى لجامعات وجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد شدد على عمداء الكليات، برفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.وكلف الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتولي عملية المتابعة المباشرة داخل الحرم الجامعي وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.