شاهد.. خالد الجندي يحذر من فعل شائع بين الكثيرين يضعهم على طريق إبليس



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان الذى يرى أنه أفضل من غيره فى أمور الآخرة فليعلم أنه على درب إبليس، وإن كان العكس فهو على درب الصالحين.



واستشهد «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، بما ورد في قوله تعالى: «قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ»، منوهًا بأن مشكلة إبليس الأساسية أنه يرى نفسه أفضل من الآخرين، وعلى الإنسان التدبر فى آيات القرآن الكريم، وألا يتخذ إبليس إمامًا له.



كان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أوضح في بداية حلقة اليوم أن ما قاله الرسول –صلى الله عليه وسلم- في مجال التشريع والعبادة، وقصص الأولين وأخبار الغيبات كان بوحي من الله عز وجل.

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وأفاد بأن ما قاله الرسول –صلى الله عليه وسلم- في مجال العادات ليس بالضرورة أن يكون وحي من الله سبحانه وتعالى، كأكل التمر وطريقة اللبس وخلافه وكل ما في شان العادات والتقاليد والأعراف المتبعة ليس وحيًا.وأضاف أن ما قاله الرسول –صلى الله عليه وسلم- في شأن التقاضي إما أن يكون وحيًا ابتداءً أو انتهاءً، ففي الوحي الابتدائي لا يكون للرسول –صلى الله عليه وسلم- أي مجال للاجتهاد، أو ينزل انتهاءً بان يجتهد النبي، ويرد الوحي والقرآن ليؤيد أو يعارض اجتهاد الرسول -صلى الله عليه وسلم-.واستند إلى ما قال الله سبحانه وتعالى: « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ».