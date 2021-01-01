قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان الذى يرى أنه أفضل من غيره فى أمور الآخرة فليعلم أنه على درب إبليس، وإن كان العكس فهو على درب الصالحين.
واستشهد «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، بما ورد في قوله تعالى: «قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ»، منوهًا بأن مشكلة إبليس الأساسية أنه يرى نفسه أفضل من الآخرين، وعلى الإنسان التدبر فى آيات القرآن الكريم، وألا يتخذ إبليس إمامًا له.
كان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أوضح في بداية حلقة اليوم أن ما قاله الرسول –صلى الله عليه وسلم- في مجال التشريع والعبادة، وقصص الأولين وأخبار الغيبات كان بوحي من الله عز وجل.
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التعليقات على شاهد.. خالد الجندي يحذر من فعل شائع بين الكثيرين يضعهم على طريق إبليس
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