بـ3 طرق مختلفة.. تحضير البيتزا خطوة بخطوة



تحضير البيتزا خطوة بخطوة تحضير البيتزا خطوة بخطوة



تعد البيتزا من المعجنات الشهية واللذيذة التي لا يعرفها كثيرون، ويمكنك إعدادها وتحضيرها وتقديمها لأطفالك إليك طريقة عمل البيتزا في المنزل بأسهل الخطوات..



مينى بيتزا بالبيض

مقادير مينى بيتزا بالبيض

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ربع كوب زيت

لبن للعجن

الحشو

بيض

جبنة رومى مبشورة

جبنة موتزاريلا مبشورة

زيتون أسود حلقات

فلفل ألوان

برنواز

زعتر جاف

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير مينى بيتزا بالبيض

* أعجنى مقادير العجينة وأتركيها فى مكان دافىء لتتخمر لمدة ساعة



* أفردى العجينة بالنشابة ورشيها بالدقيق وشكليها على شكل دائرة لتضعيها داخل قوالب الكب كيك

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* أفردى العجينة فى القوالب مع مراعاة تغطية العجينة للجوانب أيضًا* أكسرى البيض على العجينة داخل قوالب الكب كيك* أضيفى الملح والفلفل الأسود والزعتر الجاف* أضيفى الزيتون والجبنة المبشورة والفلفل الألوان* أدخلى البيتزا الفرن على درجة حرارة منخفضة لتتم تسوية الحشو والعجينة* قدمى البيتزا وزينى الطبق بالقدونس المفرومبيتزا الرقاق للشيف نجلاء الشرشابىمقادير بيتزا الرقاقرقاق ناشفلبن او ماءسمنة او زيتصلصة بيتزازيتون حلقاتفلفل الوانجبنة روميموتزاريلادجاج مكعباتبصلبهاراتملحفلفل اسودزيتطريقة تحضير بيتزا الرقاق-في صنية فرن يوضع كوب من اللبن ثم يغمس فيه الرقاق-تدهن الصينية بالسمنة ثم ترص فيه طبقات الرقات-يدعم ما بين طبقات الرقاق بالسمنة-في طاسة، يشوح البصل في السمنة ثم تشوح مكعبات الدجاج-وتتبل بالملح والفلفل والبهارات-ترص طبقات الرقاق ثم تدهن آخر طبقة بالصلصة ثم توضع حشوة الدجاج والجبن والزيتون-تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدممقادير بيتزا الجلاش للشيف نحلاء الشرشابيجلاشسمنةلحمة مفرومةبصل مفرومزيتبهاراتملحفلفل أسودعصير طماطمزعتر جافثوم مفرومجبنة رومي مبشورةجبنة موتزاريلا مبشورةزيتون حلقاتفلفل ألوانبيضلبنطريقة تحضير بيتزا الجلاش-تشوح اللحمة المفرومة ثم تضاف سمنة وبصل، وتتبل بملح وفلفل وبهارات ثم يضاف عصير طماطم وفلفل ألوان وزيتون وثوم وزعتر- يقطع الجلاش-يخفق بيض ولبن ويتبل بملح وفلفل ثم تضاف سمنة ودقيق-يدهن قاع الصينية بسمنة ثم يرص الجلاش ويرش بخليط البيض واللبن-يوضع خليط اللحمة ثم الجبن على الوجه- تدخل الفرن حتى تمام النضج