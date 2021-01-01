أخطر 5 أخطاء عند فرد الشعر بالمكواة.. أسوأها الحرارة العالية والاستخدام اليومى



أخطر 5 أخطاء عند فرد الشعر بالمكواة أخطر 5 أخطاء عند فرد الشعر بالمكواة

تجد الكثير من الفتيات أناقتهن فى الشعر المفرود، وهو ما يجعلهن يبحثن بشتى الطرق عن طرق لفرد الشعر، والمكواة واحدة من أفضل الحلول التى تستخدمها الكثير للحصول على شعر مفرود ولامع. ولكن فى بعض الأحيان يتعرض الشعر للضرر والتلف بسبب أخطاء قد ترتكبينها عند استخدامك للمكواه لفرد شعرك، مما يجعلك تفقدين المظهر الذى تريدين الحصول عليه. ووضح موقع "the list" أكثر الأخطاء الشائعة التى تقومين بها خلال فرد شعرك بالمكواه، وهى كالتالى:



- استخدام المكواه للشعر الرطب:

إن تشغيل المكواة على شعر رطب يخلق بخارًا ويسبب فقاعات تتشكل داخل ألياف الشعر، والتي تتشقق على طول جذع الشعر، وبمجرد أن يصل الكسر إلى الخصلة وهو الجزء الخارجي من شعرك، ستبدأين في رؤية التلف على شكل أطراف متقصفة وشعر متكسر.



فإذا لم يكن لديك وقت للانتظار حتى يجف شعرك في الهواء فمن الأفضل أن تستخدمى مجفف الشعر قبل البدء فى فرد الشعر.

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- تصفيف شعرك بالمكواه كل يوم:استخدام المكواة على شعرك كل يوم يؤدى إلى تلفه وتضرره بشكل كبير، وبدلا من ذلك يمكنك جعل مظهر شعرك يدوم لبضعة أيام عن استخدام الشامبو الجاف.- رفع درجة الحرارة المكواة بشكل كبير:تعتقد الكثير من الفتيات أنه كلما زادت سخونة المكواة ، زادت سرعة أداء وظيفتها، لكن هذا سيؤدي فقط إلى مزيد من الضرر، فشعر كل شخص مختلف ، لذلك لا يوجد رقم حرارة سحرى.- لا تستخدمين الكريمات الواقية من الحرارة:تمامًا مثلما تضعين واقٍ من الشمس لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، فأنت بحاجة إلى وضع واق على شعرك عند تعريضه للحرارة.سواء كنت تقومين بالكي أو التجفيف، فإن الواقي الحرارى هو أفضل صديق لك، فقط تذكرى أن تتركيه في شعرك قبل استخدام الحرارة.- استخدام الشامبو والبلسم الخاطئين:كل تسريحة شعر تبدأ في الحمام، يمكنك الحصول على أفضل مكواة فرد الشعر في العالم، ولكن إذا لم تستخدمي الشامبو والبلسم المناسبين ، فلن يكون ذلك مهمًا.ولسوء الحظ ، تحتوى الكثير من منتجات الشعر على الكبريتات التي تجفف شعرك، و إذا كنت تقومين بفرد الشعر وتجفيفه كثيرًا، فستحتاجين إلى استخدام الشامبو والبلسم الخالي من الكبريتات الذى سيحافظ على شعرك في حالة صحية جيدة.