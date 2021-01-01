أبرز تريندات الماكياج لعام 2021..التركيز على العيون بسبب ارتداء الكمامة



أبرز تريندات الماكياج أبرز تريندات الماكياج

على الرغم من كل ما مررنا به فى عام 2020، إلا إننا مازلنا متحمسين لبدء عام جديد، وعلى الرغم أن فيروس كورونا فرض علينا إرتداء الكمامة لفترة طويلة، ربما ستمستمر فى كونها واقعنا الثابت، إلا أننا لا يمكن كفتيات ان نتوقف عن تجربة كل ما هو جديد فيما يتعلق بالموضة والجمال.



وعلى الرغم أن الكمامة تخفى الكثير من ملامح الوجه، إلا أن المكياج لا يزال هدف كل فتاة لإظهار جمالها، لذلك قام موقع "who what wear" بسؤال عدد من فنانى المكياج المشاهير، لمعرفة اتجاهات الموضة الخاصة بالمكياج خلال عام 2021، وكانت الآراء كالتالى:



- الكحل والأيلاينر:

مع استمرار ارتداء الكمامات، يتوقع خبراء المكياج أن تكون رسمة العين القوية بالأيلاينر أو الكحل هي الأفضل بين مجموعة اتجاهات المكياج لعام 2021.

- الماسكارا الملونة:بما أن التركيز سيكون على العين، فإن الماسكارا الملونة ذات الألوان الزاهية هى واحدة من اتجاهات المكياج التى سيتم استخدامها بقوة خلال عام 2021، ويوصى خبراء المكياج باستخدام طبقة واحدة من الماسكارا الملونة أولا، ثم إتباعها بطبقة من الأسود أو البنى، وهى تقنية لوضع أكثر من طبقة قد تمنحك لونًا مميزا.- الرموش الطويلة:مما لا شك فيه أن عام 2021 سيكون عام كل ما يتعلق بالعيون والرموش، وكلما كانت الرموش طويلة ومرفوعة كلما كان ذلك أكثر جاذبية، ويمكن استخدام الرموش الصناعية فهى طريقة سهلة للغاية للحصول على مظهر جمالى بأقل مجهود.- عودة موضة أوائل الـ 2000:لقد عاد مكياج أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لعام 2021 بحواجب ممتلئة بالرموش وشفاه ناعمة بلون الشوكولاتة.- البشرة النظيفة:البشرة النظيفة والمتوهجة الخالية من المكياج، ستكون أفضل اتجاه للجمال فى هذا الخريف، وهو مايعنى اتباع روتين ممتاز للعناية بالبشرة، كل ما عليك هو البدء بغسول لطيف للوجه وتدليكه على البشرة، وأتركيه دون شطفه، وبعد ذلك أضيفى مقشرللوجه فوق المنظف ودلكيه، مع التركيز على الأنف والذقن والجبين، حيث عادة ما يكون هناك الكثير من المنتجات المتراكمة على هذه المناطق، ولا تقومى بشطف وجهك، ولكن ضعى طبقة من قناع التخلص من السموم، والذى سيساعد على إزالة سموم البشرة، ويترك بشرتك ناعمة ورطبة.اتركي جميع المنتجات الثلاثة لمدة خمس دقائق، واشطفيها جيدًا بالماء البارد، ثم جففي وجهك، افعلي هذا مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل بشرة في حياتك، و لا داعي للمكياج.- ظلال العيون الملونة:من بين جميع اتجاهات المكياج لعام 2021 ، ستكون الجفون الجريئة والمشرقة هي الأفضل على الإطلاق بألوان مختلفة من ظلال العيون .



















