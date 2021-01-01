بأسهل الخطوات.. 7 نكهات متنوعة لـ طريقة عمل الفشار

طريقة عمل الفشار
يعتبر الفشار من التسالي التي يعشق تناولها الكثيرون من الكبار أو الصغار نظرا لمذاقه الشهي.
وقدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طرق ونكهات متنوعة لـ طريقة عمل الفشار.
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فشار بالكراميل
المقادير
فشار
نصف كوب زبدة
نصف كوب سكر بنى
ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا
رشة ملح
طريقة تحضير
يرفع السكر على النار المتوسطة ويترك حتى يتحول لكراميل، يضاف الملح والبيكينج صودا وتقلب جيدًا، تخفض درجة الحرارة لأقل درجة وتضاف الزبدة. بمجرد ان تذوب الزبدة تقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس وترفع من على النار. تضاف الفانيليا وتقلب.
يصب الكراميل فورًا على الفشار ويقلب معه جيدًا، يفرد الفشار على صينية كبيرة ويترك ليجف الكراميل تمامًا.
بعد ان يجف الكراميل ويبرد يفكك الفشار لقطع متوسطة الحجم ويقدم.
فشار بالقرفة والسكر
المقادير
فشار
نصف كوب زبدة
نصف كوب سكر
ربع ملعقة صغيرة سائل فانيليا
ملعقة صغيرة قرفة بودر
ملعقة كبيرة ماء
رشة ملح
طريقة تحضير
على النار ترفع الزبدة مع السكر والماء، يترك الخليط ليغلي ويتحول للون كراميل فاتح، يرفع الصوص من على النار وتضاف الفانيليا، يترك الصوص ليهدأ من الحرارة ومن ثم تضاف القرفة وتقلب.
يصب الخليط فورًا على الفشار ويقلب معه جيدًا، يفرد الفشار على صينية كبيرة ويترك الصوص ليجف ويبرد.
بعد ان يجف الصوص ويبرد يفكك الفشار لقطع متوسطة الحجم ويقدم.
فشار بالشوكولاتة
المقادير
فشار
كوب شوكولاتة خام
زيت
ملح خشن
طريقة التحضير
تسيح الشوكولاته مع القليل من الزيت في حمام مائي، يفرد الفشار على صينية كبيرة وترش الشوكولاته بشكل عشوائي يرش الفشار بالملح الخشن.
ينقل الفشار للثلاجة ربع ساعة حتى تجمد الشوكولاتة وتتماسك.
بعد ان تجمد الشوكولاته يفكك الفشار لقطع متوسطة الحجم ويقدم.
فشار بالصوص الحار
المقادير
كوب فشار
ربع كوب زبدة
ربع كوب صوص حار
طريقة التحضير
على النار الهادئة ترفع الزبدة مع الصوص الحار وتترك لتذوب تمامًا، يقلب الخليط ليتجانس ويصب على الفشار، يقلب الخليط جيدًا ويفرد على صينية فرن كبيرة.
يخبز الفشار سريعًا في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ لمجرد أن يقرمش مرة أخرى ويجف من الرطوبة.
يقدم الفشار ساخن.
فشار الملح والخل
المقادير
فشار
٢ ملعقة كبيرة خل
ربع كوب زبدة
ملح
طريقة التحضير
على النار الهادئة ترفع الزبدة مع الخل والملح وتترك لتذوب تمامًا. يقلب الخليط ليتجانس ويصب على الفشار. يقلب الخليط جيدًا ويفرد على صينية فرن كبيرة.
يخبز الفشار سريعًا في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ لمجرد أن يقرمش مرة أخرى ويجف من الرطوبة.
يقدم الفشار ساخن.
فشار الشطة والليمون
المقادير
فشار
عصير ٢ ليمونة
بشر ٢ ليمونة
شطة
ملح
زبدة
طريقة التحضير
على النار الهادئة ترفع الزبدة مع بشر الليمون والشطة وتترك لتذوب تماما، يقلب الخليط ليتجانس ويرفع من على النار. يضاف عصير الليمون ويصب الخليط على الفشار،يقلب الخليط جيدًا ويفرد على صينية فرن كبيرة.
يخبز الفشار سريعًا في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ لمجرد أن يقرمش مرة أخرى ويجف من الرطوبة.
يقدم الفشار ساخن.
فشار الشيدر والتوابل
المقادير
فشار
كوب جبنة شيدر حمراء
نصف كوب زبدة
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر
نصق ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة بابريكا
ملح
طريقة التحضير
على النار الهادئة ترفع الزبدة مع كل التوابل وتترك لتذوب تمامًا، يقلب الخليط ليتجانس ويصب على الفشار. تضاف الجبنة الشيدر وتقلب كل المكونات جيدًا. يفرد الفشار على صينية فرن كبيرة.
يخبز الفشار سريعًا في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ لمجرد أن يقرمش مرة أخرى ويجف من الرطوبة وتذوب الجبنة.
يقدم الفشار ساخن.
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