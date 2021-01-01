

علاج حب الشباب بالأدوية علاج حب الشباب بالأدوية

تعمل أدوية حب الشباب على خفض الدهون والتورم الموجود في البشرة عن طريق علاج العدوى البكتيرية المتسببة في ظهور الحبوب.



ذكر موقع "mayoclinic " أن معظم أدوية علاج حب الشباب الموصوفة من الطبيب، قد لا تحدث نتائج ملحوظة قبل مرور أربعة أسابيع وأحيانا تصل الفترة إلى ثمانية أسابيع، وقد يستغرق شفاء حب الشباب تمامًا شهورًا أو سنوات.



يعتمد نظام العلاج الذي يوصي به الطبيب على العمر ونوع وشدة حب الشباب وما أنت على استعداد للالتزام به، على سبيل المثال، قد تحتاج إلى غسل الجلد المصاب وتطبيق الأدوية عليه مرتين يوميًا لعدة أسابيع.

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غالبًا ما يتم استخدام الأدوية الموضعية والأدوية التي تتناولها عن طريق الفم وخيارات العلاج للنساء الحوامل محدودة بسبب مخاطر الآثار الجانبية التي يمكن أن يتعرضن لها.تحدث مع طبيبك حول مخاطر وفوائد الأدوية والعلاجات الأخرى التي تفكر فيها، وحدد مواعيد المتابعة مع الطبيب كل ثلاثة إلى ستة أشهر حتى تتحسن البشرة.الأدوية الموضعية الأكثر شيوعًا لعلاج حب الشباب هي:الريتينويد والأدوية الشبيهة به غالبًا ما تكون الأدوية التي تحتوي على أحماض الريتينويك أو التريتينوين مفيدة لحب الشباب المعتدل.تأتي هذه على شكل كريمات وجل ومستحضرات، تشمل الأمثلة تريتينوين (أفيتا ، وريتين أ ، وغيرهما) ، وأدابالين (ديفرين) وتازاروتين (تازوراك ، وأفاج ، وغيرهما). يمكنك تطبيق هذا الدواء في المساء ، بدءًا من ثلاث مرات في الأسبوع ، ثم يوميًا عندما يعتاد الجلد عليه يمنع انسداد بصيلات الشعر ولا تستخدم تريتينوين في نفس الوقت مع البنزويل بيروكسايد.تزيد الرتينويدات الموضعية من حساسية بشرتك للشمس، يمكن أن تسبب أيضًا جفاف الجلد والاحمرار، خاصةً لدى الأشخاص ذوي البشرة الملونة.مضادات حيوية: تعمل هذه الأدوية عن طريق قتل بكتيريا الجلد الزائدة وتقليل الاحمرار والالتهابات.في الأشهر القليلة الأولى من العلاج ، يمكنك استخدام كل من الريتينويد والمضاد الحيوي ، مع وضع المضاد الحيوي في الصباح والريتينويد في المساء.غالبًا ما يتم دمج المضادات الحيوية مع البنزويل بيروكسايد لتقليل احتمالية تطوير مقاومة المضادات الحيوية.تشمل الأمثلة الكليندامايسين مع بيروكسيد البنزويل (بنزاكلين ، دواك ، وغيرهما) والإريثروميسين مع البنزويل بيروكسايد (بنزامايسين) لا يُنصح باستخدام المضادات الحيوية الموضعية وحدها.حمض الأزيليك وحمض الساليسيليك: حمض الأزيليك هو حمض طبيعي تنتجه الخميرة، لها خصائص مضادة للجراثيم. يبدو أن كريم أو جل حمض الأزيليك 20٪ فعال مثل العديد من علاجات حب الشباب التقليدية عند استخدامه مرتين في اليوم. يُعد حمض الأزيليك الذي يُصرف بوصفة طبية خيارًا أثناء الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية، ويمكن استخدامه أيضًا للتحكم في تغير اللون الذي يحدث مع بعض أنواع حب الشباب.تشمل الآثار الجانبية احمرار الجلد وتهيج الجلد البسيط، وقد يساعد حمض الساليسيليك في منع انسداد بصيلات الشعر وهو متوفر كمنتجات يمكن غسلها وتركها، الدراسات التي تظهر فعاليتها محدودة، وتشمل الآثار الجانبية تلون الجلد وتهيج الجلد البسيط.دابسون: يوصى باستخدام جل دابسون (أكزون) 5٪ مرتين يوميًا لعلاج حب الشباب الالتهابي ، خاصة عند النساء المصابات بحب الشباب. تشمل الآثار الجانبية الاحمرار والجفاف.الأدلة ليست قوية لدعم استخدام الزنك والكبريت والنيكوتيناميد والريسورسينول والسلفاسيتاميد الصوديوم أو كلوريد الألومنيوم في العلاجات الموضعية لحب الشباب.