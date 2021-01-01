تعرف على أهمية المغنسيوم للجسم



أهمية المغنسيوم للجسم أهمية المغنسيوم للجسم

يعرف المغنسيوم أنه مهدئ فعال وطبيعي للأعصاب، وذلك لما له من خصائص مهدئة، ولأنه يمكن أن يساعد الجسم على الاسترخاء والراحة في نهاية النوم، ويمكنك أن تجده في بعض الأطعمة مثل اللفت والسبانخ، والبروكلي، والمكسرات، والبذور، والبقول.



ويعد الماغنسيوم ضروريا لاستقبال الطاقة الطبيعية، حيث جاء خلال استطلاعات الغذاء أننا لا نحصل على المغنيسيوم بشكل كافي خلال وجباتنا الغذائية، وذلك بنسبة واحد من كل عشرة مرات.



وقدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، نصائح عن أهمية المغنيسيوم للجسم.

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١- يُعدّ المغنيسيوم أحد المعادن الأساسيّة التي يحتاجها الجسم بكميّاتٍ كبيرة حيث إنه يُستخدَم في جميع أنسجة الجسم تقريبًا، وفي الأعصاب بشكلٍ خاص،فهو يُشكّل جزءًا مُهمًّا مع مجموعةٍ من الإنزيمات الموجودة في الجسم يصل عددها إلى 300 إنزيمٍ، والذي يساهم معهم في تنظيم وظائف الجسم؛ كإنتاج الطاقة، وتكوين البروتينات، وحدوث الانقباضات العضليّة، وغيرها، كما أنّه مُهمّ في المحافظة على صحّة القلب والعظام.٢- تناول المغنيسيوم قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بشكل بسيط، وقد كان التأثير بشكل خاصٍ في التخفيف من سرطان القولون.٣- تقليل خطر الإصابة بالذبحة الصدريه : غالبًا ما تحدث امراض الشرايين التاجيه لارتفاع كوليسترول الدم والدهون الثلاثيه ويمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى إعاقة تدفق الدم جزئيًا أو كليًا في شرايين القلب الكبيرة.٤-لحالات الفيبروميالجيا يخفف من الألم العضلي الليفي باستشناء التخفيف من الخدران، بينما يساعد استهلاكه لوحده على التخفيف من الألم في نقاط تُدعى بـ Tender points، ومن شدّة الألم العضلي الليفي أيضا.٥- تقليل خطر الإصابة بالمتلازمة الأيضية: وهي مصطلح طبي يشير إلى الإصابة بمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وهو ما يجعل الجسم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، وغيرها من الحالات التي تؤثر في الأوعية الدموية.٦- تناول مكملات المغنيسيوم يرتبط بتقليل مستوى ضغط الدم بكمية قليلة وثابتة لدى المرضى.٧- تناول مكملات المغنيسيوم من قِبل كبار السنّ المصابين بالأرق يُحسن من المقاييس المرتبطة بالأرق، كزيادة جودة النوم، ووقته، ومستوى هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم، بالإضافة إلى تقليل المّدة اللازمة للانتقال من اليقظة إلى النوم، ومستوى هرمون الكورتيزول، ووقت الاستيقاظ في الصباح.٨- تناول المغنيسيوم يؤثر كمُليّن للتخفيف من الإمساك، يساعد على زيادة انتظام حركة الأمعاء والتحسين من قوام البراز مما يساهم في التخفيف من الإمساك.٩- تقليل خطر الإصابة بعسر الهضم: حيث إنّ تناول المغنيسيوم يمتلك تأثيرًا مضادًا للحموضة ويقلّل من أعراض حرقة المعدة وعسر الهضم.١٠- المغنسيوم يساهم في الحفاظ على قوة #العظام والحفاظ على صحة القلب ويلعب المغنيسيوم دورا أساسيا في ضبط مستويات الطاقة التي يحتاجها الجسم ويمكن الحصول عليه من الأغذيه الاتيه :..الكينوا ، الكاجو ، الفول السوداني ، خبز القمح الكامل ، البطاطا ، الشوفان ، الفاصولياء الحمراء ، الموز ، مسحوق الكاكاو ، الحليب ،صدو الدجاج ، اللحم البقري ، البروكلي ، الأرز الأبيض ، التفاح والجزر ، وتحتاج النساء البالغات إلى 310 ملجم من الماغنسيوم يوميا ، أما الرجال فيحتاجون إلى 400 ملجم يوميا.